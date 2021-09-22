«Салернитана»
«Салернитана» — худшая команда текущего чемпионата Италии. Судя по всему, клуб оказался не готов к переходу в элитный дивизион.
«Салернитана» осталась последней, кому до сих пор не удалось набрать хотя бы одно очко. И по результатам, и по игре все очень печально.
В первых четырех турах команда Фабрицио Кастори проиграла «Болонье», «Роме», «Торино» и «Аталанте».
У «Салернитаны»
«Верона»
«Верона» тоже начала ужасно, из-за чего на прошлой неделе руководство клуба отправило в отставку Эусебио Ди Франческо, вместо которого пост главного тренера занял Игор Тудор.
И «Верона» сразу же одержала победу. В минувшее воскресенье теперь уже команда Тудора выиграла на своем поле у «Ромы» (3:2).
Перед этим же были поражения от «Сассуоло», «Интера» и «Болоньи».
У «Вероны» тоже наблюдаются серьезные проблемы, о чем свидетельствуют уже девять пропущенных мячей.
Прогноз и ставка
На «Салернитану» в этом матче можно поставить за 3.70, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Вероны» — за 2.15.
Пока что хозяева выглядят безнадежен, от вылета обратно в Серию Б их не спасет даже недавно подписавший с клубом контракт Франк Рибери. Команда нуждается в серьезном усилении состава, но понятно, что этого не будет.
Ставка — победа «Вероны» за 2.15.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Вероны» больше 1,5 за 2.17.