«Салернитана» сыграет на своем поле против «Вероны» в рамках пятого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 сентября в Салерно, начало — в 19:30 мск. «Салернитана» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

«Салернитана» — худшая команда текущего чемпионата Италии. Судя по всему, клуб оказался не готов к переходу в элитный дивизион.

«Салернитана» осталась последней, кому до сих пор не удалось набрать хотя бы одно очко. И по результатам, и по игре все очень печально.

В первых четырех турах команда Фабрицио Кастори проиграла «Болонье», «Роме», «Торино» и «Аталанте».

У «Салернитаны» худшая оборона в лиге — 12 пропущенных мячей в четырех матчах.

«Верона»

«Верона» тоже начала ужасно, из-за чего на прошлой неделе руководство клуба отправило в отставку Эусебио Ди Франческо, вместо которого пост главного тренера занял Игор Тудор.

И «Верона» сразу же одержала победу. В минувшее воскресенье теперь уже команда Тудора выиграла на своем поле у «Ромы» (3:2).

Перед этим же были поражения от «Сассуоло», «Интера» и «Болоньи».

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У «Вероны» тоже наблюдаются серьезные проблемы, о чем свидетельствуют уже девять пропущенных мячей.

Прогноз и ставка

На «Салернитану» в этом матче можно поставить за 3.70, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Вероны» — за 2.15.

Пока что хозяева выглядят безнадежен, от вылета обратно в Серию Б их не спасет даже недавно подписавший с клубом контракт Франк Рибери. Команда нуждается в серьезном усилении состава, но понятно, что этого не будет.

Ставка — победа «Вероны» за 2.15.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Вероны» больше 1,5 за 2.17.