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    «Верона» продлит ужасную серию «Салернитаны»?

    «Салернитана» — «Верона». Прогноз (к. 2.15) и ставки на чемпионат Италии 22 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Верона»
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    Франк Рибери
    «Салернитана» сыграет на своем поле против «Вероны» в рамках пятого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 сентября в Салерно, начало — в 19:30 мск. «Салернитана» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Сентября 2021 года
    Салернитана
  • Италия. Серия А
    •  Салернитана 19:30 Верона Верона
  • Верона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.55
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Салернитана»

    «Салернитана» — худшая команда текущего чемпионата Италии. Судя по всему, клуб оказался не готов к переходу в элитный дивизион.

    «Салернитана» осталась последней, кому до сих пор не удалось набрать хотя бы одно очко. И по результатам, и по игре все очень печально.

    В первых четырех турах команда Фабрицио Кастори проиграла «Болонье», «Роме», «Торино» и «Аталанте».

    У «Салернитаны» худшая оборона в лиге — 12 пропущенных мячей в четырех матчах.

    «Верона»

    «Верона» тоже начала ужасно, из-за чего на прошлой неделе руководство клуба отправило в отставку Эусебио Ди Франческо, вместо которого пост главного тренера занял Игор Тудор.

    И «Верона» сразу же одержала победу. В минувшее воскресенье теперь уже команда Тудора выиграла на своем поле у «Ромы» (3:2).

    Перед этим же были поражения от «Сассуоло», «Интера» и «Болоньи».

    Все прогнозы на Серию А

    У «Вероны» тоже наблюдаются серьезные проблемы, о чем свидетельствуют уже девять пропущенных мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Салернитану» в этом матче можно поставить за 3.70, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Вероны» — за 2.15.

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    Пока что хозяева выглядят безнадежен, от вылета обратно в Серию Б их не спасет даже недавно подписавший с клубом контракт Франк Рибери. Команда нуждается в серьезном усилении состава, но понятно, что этого не будет.

    Ставка — победа «Вероны» за 2.15.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Вероны» больше 1,5 за 2.17.

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    «Салернитана» — «Верона»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 22.09.2021. Прогнозы на футбол. «Верона» продлит ужасную серию «Салернитаны»?
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