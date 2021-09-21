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    Резерв «красных» одолеет аутсайдера АПЛ в Кубке лиги

    «Норвич» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Кубок английской лиги, 21 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Ливерпуль»
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    «Ливерпуль»
    В рамках 1/16 финала Кубка английской лиги «Норвич» на своем поле примет «Ливерпуль». Встреча пройде 21 сентября на стадионе «Карроу Роуд» и начнется в 21:45 по мск. «Норвич» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Норвич»

    «Норвич» по итогам прошлого сезона поднялся из Чемпионшипа в АПЛ. Коллектив стал победителем первой лиги, пройдя очень уверенно свой турнирный путь.

    В текущем розыгрыше Кубка лиги «канарейки» преодолели уже один этапа. На предыдущей стадии они дома разгромили «Борнмут» 6:0, который сейчас лидирует в Чемпионшипе.

    Данная виктория является для коллектива пока единственной в сезоне. А вот все пять матчей в рамках Премьер-лиги он проиграл с общим счетом 2:14.

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    Накануне «Норвич» был повергнут на своей территории «Уотфордом» со счетом 1:3, а туром ранее в Лондоне минимально уступил «Арсеналу» — 0:1.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в прошлом розыгрыше АПЛ с большим трудом финишировал на третьем месте, а в этом чемпионате мерсисайдцы после пяти туров идут в лидерской группе.

    «Красные» потеряли очки только в домашнем матче с «Челси», сыграв вничью 1:1, а в остальных четырех встречах они добивались викторий. В прошлом туре коллектив в дома разгромил «Кристал Пэлас» 3:0.

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    • А несколькими днями ранее мерсисайдцы стартовали в Лиге чемпионов, где в первом туре групповой стадии на своем поле по-волевому одолели «Милан» со счетом 3:2.

    «Ливерпуль» выиграл у «Норвича» в последних четырех очных встречах. В этом сезоне «красные» на старте АПЛ разгромили «канареек» на их поле 3:0.

    Прогноз и ставка на «Норвич» — «Ливерпуль»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ливерпуля» — 1.58, победа «Норвича» — 5.30, ничья — 4.30.

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    Проход: «Ливерпуля» — 1.30; «Норвича» — 3.55.

    Наверняка «Ливерпуль» проведет данную встречу не основным составом, но даже ближайший резерв должен еще в основное время обыгрывать аутсайдера.

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    «Норвич» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 21.09.2021. Прогнозы на футбол. Резерв «красных» одолеет аутсайдера АПЛ в Кубке лиги
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