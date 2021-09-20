«Барселона» сыграет на своем поле против «Гранады» в рамках чевертого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» находится не в лучшем психологическом состоянии после недавней встречи с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Игра на «Камп Ноу» завершилась болезненным поражением со счетом 0:3. Увы, без шансов для «Барсы», которая впервые в своей истории не нанесла за весь матч ни одного удара в створ.

И в СМИ тут же заговорили о возможном увольнении Рональда Кумана. Пишут, что руководство клуба очень недовольно работой главного тренера. Обстановка снова накаляется.

Хотя в чемпионате «Барса» стартовала не так уже и плохо. В трех матчах каталонцы набрали семь очков. При этом на прошлой неделе игра сине-гранатовых была перенесен из-за того, что многие игроки слишком поздно вернулись в расположение клуба после матчей за свои сборные.

В августе «Барселона» одержала победы над «Реал Сосьедадом» и «Хетафе» и сыграла вничью с «Атлетиком».

«Гранада»

Тем временем «Гранада» после четырех сыгранных матчей занимает 17-е место. В активе гостей пока лишь два очка.

«Гранада» начала с двух ничьих — сначала с «Вильярреалом», а потом с «Валенсией». И тем удивительнее, что более слабым соперникам команда Роберта Морено уступила.

При этом вернувшемуся в элитный дивизион «Райо Вальекано» «Гранада» проиграла со счетом 0:4.

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В домашнем матче против «Бетисы» борьбы было побольше — тут «Гранада» уступила 1:2.

Прогноз и ставка

На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.31, ничью букмекеры предлагают 5.80, а победу «Гранады» — за 9.80.

В таких матчах, обычно, не надо обращать на предыдущие результаты. Почему-то у команд вроде «Гранады» в играх против «Реала» и «Барсы» вдруг начинает получаться то, чего в другие дни от них не дождешься.

Поэтому ставка — на обе забьют + тотал больше 2,5 за 2.20.

У «Барселоны» тем более хватает проблем в обороне, у соперников, как правило, не бывает проблем с созданием моментов.