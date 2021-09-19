«ПСЖ» сыграет на своем поле против «Лиона» в рамках шестого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 19 сентября в Париже, начало — в 21:45 мск. «ПСЖ» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСЖ»

У «ПСЖ» среди недели был не самый удачный матч против «Брюгге» в Лиге чемпионов. Гостевая игра завершилась вничью 1:1, и многие, безусловно, остались разочарованы.

В первую очередь, тем, что парижане, по сути, так ничего и не показали в атаке, несмотря на то, что с первых минут на поле появилось супер трио — Месси, Неймар и Мбаппе. Со взаимодействием у них пока точно не все в порядке.

Но как ни странно, больше всех разочаровал Месси. Видно, что пока ему не очень комфортно в новых игровых условиях. Как будет дальше — это большой вопрос.

Между тем, в чемпионате Франции «ПСЖ» стартовал с пяти побед . И тут важно понимать, что Месси и Неймар не имеют к этому почти никакого отношения. Бразилец и аргентинец играли лишь против «Реймса». В том матче результат обеспечил оформивший дубль Мбаппе.

В предстоящем матче Мбаппе, возможно, не сыграет из-за повреждения, полученного в игре против «Брюгге».

«ПСЖ» забил 16 мячей в пяти предыдущих матчах чемпионата Франции.

«Лион»

У «Лиона» тем временем был очень сложный старт. Гости пока что находятся на седьмом месте.

Первую победу команда Петера Боса одержала только в четвертом туре, когда с трудом выиграла на выезде у «Нанта».

Потом была еще одна победа — домашняя над «Страсбургом» (3:1). Здесь уже «Лион» был реально похож на команду, которая способна бороться за место в топ-4.

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Кроме того, в четверг «Лион» успешно стартовал в Лиге Европы, выиграв на выезде у «Рейнджерс» (2:0).

Прогноз и ставка

На «Пари Сен-Жермен» в этом матче можно поставить за 1.39, ничью букмекеры предлагают за 5.90, а победу «Лиона» — за 8.80.

Скорее всего, снова забьют и хозяева, и гости, но выиграет «Пари Сен-Жермен». У Парижа, на самом деле, так себе дела в обороне, поэтому у соперника тоже будут шансы в атаке.

Ставка — победа «ПСЖ» + обе команды забьют за 2.53.