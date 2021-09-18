В субботу, 18 сентября, «Салернитана» на своем поле примет «Аталанту» в четвертом туре итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ареки», начнется в 21:45 по московскому времени. «Салернитана» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

«Салернитана» занимает 20-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, не имея на своем счету набранных очков.

Команда Фабрицио Кастори оказала достойное сопротивление только «Болонье» (3:2), а вот «Роме» (0:4) и «Торино» (0:4) она проиграла без шансов.

В Кубке Италии «морские коньки» пробились в 1/16 финала, одолев «Реджину 1914» (2:0).

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После травм у «Салернитаны» восстанавливаются Рамзи Айя, Фредерик Весели, Леонардо Капецци и Павел Ярошински.

«Аталанта»

«Аталанта» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 4 набранными баллами.

На счету подопечных Джан Пьеро Гасперини победа над «Торино» (2:1), ничья с «Болоньей» (0:0) и поражение от «Фиорентины» (1:2).

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «богиня» поделила очки с «Вильярреалом» (2:2) при в целом равной игре.

В лазарете «Аталанты» находятся Луис Муриэль и Ханс Хатебур.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Аталанты» — 1.33, победа «Салернитаны» — 9.60, ничья — 5.50.

Прошедшим летом «морские коньки» запомнились тем, что приобрели легендарного французского вингера Франка Рибери, а также арендовали у «Кротоне» Симеона Нванкво, забившего впечатляющие 20 голов в минувшем сезоне итальянского первенства.

Впрочем, с этими новичками дела у «Салернитаны» в элитном дивизионе идут довольно плохо, учитывая три поражения подряд, два из которых были крупными.

«Богиня» пока тоже не оправдывает ожиданий, но радует хотя бы тот факт, что команда Гасперини по-прежнему играет в атакующий футбол, и даже в безголевом поединке с «Болоньей» коллектив из Бергамо нанес больше 20 ударов по чужим воротам. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 3» за 1.86.

Альтернативный вариант — «обе команды забьют» за 1.87. Да, «Салернитана» не забила «Роме» и «Торино», но сильные атакующие игроке в ее составе есть, так что подловить чуть более уставшую «Аталанту» хотя бы в одном эпизоде ей вполне по силам.