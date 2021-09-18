ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси не впечатлил в матче с «Брюгге»Месси не усиливает атаку и портит оборону ПСЖ «Локомотив» — «Марсель»На характере. «Локомотив» в меньшинстве спасся в матче с «Марселем» «Лестер» способен побороться за победу в Лиге ЕвропыТоп-5 фаворитов Лиги Европы
  • 23:55
    • Дубль Осимхена спас «Наполи» от поражения в матче с «Лестером»
  • 21:36
    • «Локо» в меньшинстве ушел от поражения в матче Лиги Европы с «Марселем»
  • 00:08
    • «Рома» разгромила ЦСКА, «Заря» уступила «Буде-Глимт» в Лиге конференций
  • 23:57
    • Результативная передача Головина помогла «Монако» одолеть «Штурм»
  • 23:53
    • «Лион» выиграл у «Рейнджерс» в матче Лиги Европы
  • 23:22
    • Николич: Момент с красной карточкой Тикнизяна я беру на себя
  • 22:33
    • Хет-трик Плотникова помог ЦСКА выиграть у «Спартака»
    Все новости спорта

    Ждать ли от «Аталанты» уверенной победы?

    «Салернитана» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 18 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Салернитана Прогнозы на Аталанту Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Аталанта»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуван Сапата
    В субботу, 18 сентября, «Салернитана» на своем поле примет «Аталанту» в четвертом туре итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на стадионе «Ареки», начнется в 21:45 по московскому времени. «Салернитана» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 18 Сентября 2021 года
    Салернитана
  • Италия. Серия А
    •  Салернитана 21:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.00
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.33
  • Ставка!
    •

    «Салернитана»

    «Салернитана» занимает 20-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, не имея на своем счету набранных очков.

    Команда Фабрицио Кастори оказала достойное сопротивление только «Болонье» (3:2), а вот «Роме» (0:4) и «Торино» (0:4) она проиграла без шансов.

    В Кубке Италии «морские коньки» пробились в 1/16 финала, одолев «Реджину 1914» (2:0).

    Все прогнозы на Серию А

    После травм у «Салернитаны» восстанавливаются Рамзи Айя, Фредерик Весели, Леонардо Капецци и Павел Ярошински.

    «Аталанта»

    «Аталанта» расположилась на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 4 набранными баллами.

    На счету подопечных Джан Пьеро Гасперини победа над «Торино» (2:1), ничья с «Болоньей» (0:0) и поражение от «Фиорентины» (1:2).

  • Топ-5 фаворитов Лиги Европы
  • У кого наибольшие шансы на победу в обновленном турнире?
  • Вчера

    • В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «богиня» поделила очки с «Вильярреалом» (2:2) при в целом равной игре.

    В лазарете «Аталанты» находятся Луис Муриэль и Ханс Хатебур.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Аталанты» — 1.33, победа «Салернитаны» — 9.60, ничья — 5.50.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прошедшим летом «морские коньки» запомнились тем, что приобрели легендарного французского вингера Франка Рибери, а также арендовали у «Кротоне» Симеона Нванкво, забившего впечатляющие 20 голов в минувшем сезоне итальянского первенства.

    Впрочем, с этими новичками дела у «Салернитаны» в элитном дивизионе идут довольно плохо, учитывая три поражения подряд, два из которых были крупными.

    «Богиня» пока тоже не оправдывает ожиданий, но радует хотя бы тот факт, что команда Гасперини по-прежнему играет в атакующий футбол, и даже в безголевом поединке с «Болоньей» коллектив из Бергамо нанес больше 20 ударов по чужим воротам. Наш прогноз и ставка — «тотал больше 3» за 1.86.

    Альтернативный вариант — «обе команды забьют» за 1.87. Да, «Салернитана» не забила «Роме» и «Торино», но сильные атакующие игроке в ее составе есть, так что подловить чуть более уставшую «Аталанту» хотя бы в одном эпизоде ей вполне по силам.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Вондроушова — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Паолини — Кырстя
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Бронцетти — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Боузкова — Таусон
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Остапенко — Корне
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Бенчич — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Адмирал — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Десна — Рух Л
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Герта — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сассуоло — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.68
  • Прогноз на матч Страсбур — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Салернитана» — «Аталанта»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. Ждать ли от «Аталанты» уверенной победы?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры