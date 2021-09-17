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    Старт шестого тура Лиги 1 принесет мировую

    «Страсбур» — «Метц». Прогноз, ставка (к. 3.68) на футбол, Чемпионат Франции, 17 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбур» — «Метц»
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    «Страсбур»
    В стартовом поединке 6-го тура французской Лиги 1 «Страсбур» в родных стенах сразится с «Метцем». Поединок пройдет 17 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Страсбур» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Сентября 2021 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 22:00 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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    «Страсбур»

    «Страсбур» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и удачно справился со своей задачей, заняв в итоге 15 позицию в турнирке, обойдя зону вылета всего на два балла.

    Текущее первенство «гонщики» также начали не лучшим образом и находятся сейчас в нижней части турнирной таблицы, имея на своем счету только четыре очка.

    Свою единственную викторию в этом чемпионате эльзасцы одержали в позапрошлом туре дома над «Брестом» 3:1. Еще они сыграли вничью с «Труа» и потерпели три поражения. Одно из них в прошлой игре в гостях от «Лиона» 1:3.

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    «Страсбур» выиграл всего две из 12 последних поединков в Лиге 1, проиграв в этот период в шести из них, а дома он выиграл всего один из восьми предыдущих матчей при пяти фиаско.

    «Метц»

    «Метц» в прошлом розыгрыше Лиги 1 финишировал в середине турнирной таблицы. По ходу сезона коллектив претендовал даже на еврокубки.

    В данном же чемпионате Франции «мессинцы» на текущий момент расположились на дне турнирки, на 18-е место. В пяти сыгранных встречах они потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.

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    • В предыдущем поединке неделю назад коллектив в родных стенах потерпел поражение от «Труа» со счетом 0:2, а перед этим он две игры завершил мировыми исходами.

    Сейчас у «Меца» 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой он добыл четыре ничьи и столько же раз уступал. На выезде же он одержал только одну победу за семь последних поединков.

    В прошлом сезоне «Страсбур» в играх «Метцем» набрал четыре очка, сыграв вничью 2:2 дома и победив со счетом 2:1 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Страсбур» — «Метц»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Страсбура» предлагают — 1.88.

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    На викторию «Метца» дают — 4.52, ничья оценена — в 3.68.

    Данные коллективы примерно равны по классу и в очном поединке вполне могут поделить очки. В общем, в этой игре прогнозируем мировой исход.

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    «Страсбур» — «Метц»: прогноз, ставка (3.68), статистика, коэффициенты матча 17.09.2021. Прогнозы на футбол. Старт шестого тура Лиги 1 принесет мировую
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