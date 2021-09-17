В стартовом поединке 6-го тура французской Лиги 1 «Страсбур» в родных стенах сразится с «Метцем». Поединок пройдет 17 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Страсбур» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Страсбур»

«Страсбур» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и удачно справился со своей задачей, заняв в итоге 15 позицию в турнирке, обойдя зону вылета всего на два балла.

Текущее первенство «гонщики» также начали не лучшим образом и находятся сейчас в нижней части турнирной таблицы, имея на своем счету только четыре очка.

Свою единственную викторию в этом чемпионате эльзасцы одержали в позапрошлом туре дома над «Брестом» 3:1. Еще они сыграли вничью с «Труа» и потерпели три поражения. Одно из них в прошлой игре в гостях от «Лиона» 1:3.

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«Страсбур» выиграл всего две из 12 последних поединков в Лиге 1, проиграв в этот период в шести из них, а дома он выиграл всего один из восьми предыдущих матчей при пяти фиаско.

«Метц»

«Метц» в прошлом розыгрыше Лиги 1 финишировал в середине турнирной таблицы. По ходу сезона коллектив претендовал даже на еврокубки.

В данном же чемпионате Франции «мессинцы» на текущий момент расположились на дне турнирки, на 18-е место. В пяти сыгранных встречах они потерпели два поражения и трижды сыграли вничью.

В предыдущем поединке неделю назад коллектив в родных стенах потерпел поражение от «Труа» со счетом 0:2, а перед этим он две игры завершил мировыми исходами.

Сейчас у «Меца» 8-матчевая безвыигрышная серия, в которой он добыл четыре ничьи и столько же раз уступал. На выезде же он одержал только одну победу за семь последних поединков.

В прошлом сезоне «Страсбур» в играх «Метцем» набрал четыре очка, сыграв вничью 2:2 дома и победив со счетом 2:1 на выезде.

Прогноз и ставка на «Страсбур» — «Метц»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Страсбура» предлагают — 1.88.

На викторию «Метца» дают — 4.52, ничья оценена — в 3.68.

Данные коллективы примерно равны по классу и в очном поединке вполне могут поделить очки. В общем, в этой игре прогнозируем мировой исход.