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    «Црвена Звезда» — «Брага». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Лига Европы, 16 сентября 2021 года

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    «Црвена Звезда»
    «Црвена Звезда» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Црвена Звезда» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 16 Сентября 2021 года
    Црвена Звезда
  • Белград
    •  Црвена Звезда 19:45 Брага Брага
  • Брага
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Црвена Звезда»

    Сербы в своей группе вполне способны побороться даже за первое место. «Црвена Звезда» в последние годы неплохо обороняются, но и атакуют прилично.

    В своем чемпионате команда занимает только 2 место. В ее активе 19 очков, а отставание от лидера «Партизана» составляет всего 2 пункта.

    В своем последнем матче «Црвена Звезда» добыла нужный для себя результат. Дома белградцы переиграли «Пролетер» (3:0).

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    «Црвена Звезда» неплохо смотрится в атаке. В обороне же команда практически не ошибается, пропустив только трижды в семи матчах чемпионата.

    «Брага»

    Португальцы традиционно крепки в Лиге Европы. «Брага» неплохо обороняется, но с атакой имеются трудности.

    Вот только в своем чемпионате команда стартовала не столь удачно. В пяти стартовых турах «Брага» набрала лишь 8 очков, и сейчас пребывает на 6 месте.

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    • В последнем матче «Брага» не сумела выиграть. Выезд в гости к «Пасуш де Феррейра» завершился сухим паритетом.

    Лидер команды Рикарду Орта по-прежнему опасен. Правда, в чемпионате он пока отличился только дважды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Црвену Звезду» за 2.25, на ничью за 3.60, а на «Брага» — за 3.20.

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    Сербы отлично обороняются, и явно намерены, как минимум, не уступить дома.

    «Брага» смотрится не столь монолитно, однако традиционно сильна в еврокубках.

    Гости имеют хорошо подобранный и сыгранный состав, но и сербы наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.06.

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    «Црвена Звезда» — «Брага»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 16.09.2021. Прогнозы на футбол. В Белграде будет оживленный второй тайм?
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