«Црвена Звезда» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 16 сентября, начало — в 19:45 мск. «Црвена Звезда» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Црвена Звезда»

Сербы в своей группе вполне способны побороться даже за первое место. «Црвена Звезда» в последние годы неплохо обороняются, но и атакуют прилично.

В своем чемпионате команда занимает только 2 место. В ее активе 19 очков, а отставание от лидера «Партизана» составляет всего 2 пункта.

В своем последнем матче «Црвена Звезда» добыла нужный для себя результат. Дома белградцы переиграли «Пролетер» (3:0).

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«Црвена Звезда» неплохо смотрится в атаке. В обороне же команда практически не ошибается, пропустив только трижды в семи матчах чемпионата.

«Брага»

Португальцы традиционно крепки в Лиге Европы. «Брага» неплохо обороняется, но с атакой имеются трудности.

Вот только в своем чемпионате команда стартовала не столь удачно. В пяти стартовых турах «Брага» набрала лишь 8 очков, и сейчас пребывает на 6 месте.

В последнем матче «Брага» не сумела выиграть. Выезд в гости к «Пасуш де Феррейра» завершился сухим паритетом.

Лидер команды Рикарду Орта по-прежнему опасен. Правда, в чемпионате он пока отличился только дважды.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Црвену Звезду» за 2.25, на ничью за 3.60, а на «Брага» — за 3.20.

Сербы отлично обороняются, и явно намерены, как минимум, не уступить дома.

«Брага» смотрится не столь монолитно, однако традиционно сильна в еврокубках .

Гости имеют хорошо подобранный и сыгранный состав, но и сербы наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.06.