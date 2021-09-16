«Црвена Звезда»
Сербы в своей группе вполне способны побороться даже за первое место. «Црвена Звезда» в последние годы неплохо обороняются, но и атакуют прилично.
В своем чемпионате команда занимает только 2 место. В ее активе 19 очков, а отставание от лидера «Партизана» составляет всего 2 пункта.
В своем последнем матче «Црвена Звезда» добыла нужный для себя результат. Дома белградцы переиграли «Пролетер» (3:0).
«Црвена Звезда» неплохо смотрится в атаке. В обороне же команда практически не ошибается, пропустив только трижды в семи матчах чемпионата.
«Брага»
Португальцы традиционно крепки в Лиге Европы. «Брага» неплохо обороняется, но с атакой имеются трудности.
Вот только в своем чемпионате команда стартовала не столь удачно. В пяти стартовых турах «Брага» набрала лишь 8 очков, и сейчас пребывает на 6 месте.
В последнем матче «Брага» не сумела выиграть. Выезд в гости к «Пасуш де Феррейра» завершился сухим паритетом.
Лидер команды Рикарду Орта по-прежнему опасен. Правда, в чемпионате он пока отличился только дважды.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Црвену Звезду» за 2.25, на ничью за 3.60, а на «Брага» — за 3.20.
Сербы отлично обороняются, и явно намерены, как минимум, не уступить дома.
Гости имеют хорошо подобранный и сыгранный состав, но и сербы наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.06.