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    «Реал Сосьедад» добудет третью победу подряд?

    «Кадис» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 1.77) и ставки на футбол, Примера, 12 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Реал Сосьедад»
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    Микель Оярсабаль
    В поединке 4 тура испанской Примеры на поле «Нуэво Мирандилья» состоится матч между «Кадисом» и «Реалом Сосьедад». Начало встречи в 19:30 мск. «Кадис» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Сентября 2021 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 19:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 1.75
  • Ставка!
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    «Кадис»

    За 3 сыгранных тура «Кадис» не одержал ни единой победы. Вместо этого он выдал серию из трех игр без побед, которая состоит из двух ничьих и поражения.

    Хозяева заработали 2 очка после матчей с «Леванте» и «Бетисом». В обоих случаях фиксировалась ничья с одинаковым результатом 1:1.

    29 августа «желтая субмарина» проиграла «Осасуне» со счетом 2:3. «Кадис» дважды выходил вперед, но после счета 2:1 пропустил 2 мяча подряд и упустил 3 очка.

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    Если говорить об очках, то за 3 тура «Кадис» заработал 2 балла, которые на данный момент позволяют ему занимать 12 место в турнирной таблице Примеры.

    «Реал Сосьедад»

    Сан-себастьянцы находятся на седьмой позиции с шестью очками на счету, которые они добыли с помощью двух побед.

    «Реал Сосьедад» добивался победы в последних двух турах. На своем поле гости обыграли «Леванте» и «Райо Вальекано» с одинаковым счетом 1:0. Однако напомним, что сезон команда начала с поражения, которое она потерпела в гостях у «Барселоны» (2:4).

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    • Стоит учесть, что «Реалу Сосьедад» невезло в трех их четырех выездных матчей Примеры, но нужно принять во внимание, что в списке обидчиков есть «Атлетико» и «Барселона».

    Перед матчем в лазарете у «королевского клуба» Диего Рико, Начо Монреаль, Хон Гуриди и Карлос Фернандес.

    Прогноз и ставка

    Букмекерские котировки распределены следующим образом: 5.10 предлагают на победу «Кадиса», 3.65 выставили на ничью и 1.77 можно поставить на победу «Реала Сосьедад».

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    После двух побед подряд «Реал Сосьедад» является серьезным претендентом на то, чтобы взять 3 очка и в этот раз. «Кадис» еще не знал вкуса побед в этом сезоне и сейчас достаточно часто пропускает.

    Матч с «Осасуной» показал, что у «Кадиса» есть серьезные проблемы в обороне. И хоть гости пока не так сильны в атакующем плане, им может хватить даже одного мяча, поскольку в двух играх подряд они не пропускали.

    В таком случае предлагаем поставить на победу «Реала Сосьедад».

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    «Кадис» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 12.09.2021. Прогнозы на футбол. «Реал Сосьедад» добудет третью победу подряд?
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