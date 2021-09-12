В поединке 4 тура испанской Примеры на поле «Нуэво Мирандилья» состоится матч между «Кадисом» и «Реалом Сосьедад». Начало встречи в 19:30 мск. «Кадис» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

За 3 сыгранных тура «Кадис» не одержал ни единой победы. Вместо этого он выдал серию из трех игр без побед, которая состоит из двух ничьих и поражения.

Хозяева заработали 2 очка после матчей с «Леванте» и «Бетисом». В обоих случаях фиксировалась ничья с одинаковым результатом 1:1.

29 августа «желтая субмарина» проиграла «Осасуне» со счетом 2:3. «Кадис» дважды выходил вперед, но после счета 2:1 пропустил 2 мяча подряд и упустил 3 очка.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Если говорить об очках, то за 3 тура «Кадис» заработал 2 балла, которые на данный момент позволяют ему занимать 12 место в турнирной таблице Примеры.

«Реал Сосьедад»

Сан-себастьянцы находятся на седьмой позиции с шестью очками на счету, которые они добыли с помощью двух побед.

«Реал Сосьедад» добивался победы в последних двух турах. На своем поле гости обыграли «Леванте» и «Райо Вальекано» с одинаковым счетом 1:0. Однако напомним, что сезон команда начала с поражения, которое она потерпела в гостях у «Барселоны» (2:4).

Стоит учесть, что «Реалу Сосьедад» невезло в трех их четырех выездных матчей Примеры, но нужно принять во внимание, что в списке обидчиков есть «Атлетико» и «Барселона».

Перед матчем в лазарете у «королевского клуба» Диего Рико, Начо Монреаль, Хон Гуриди и Карлос Фернандес.

Прогноз и ставка

Букмекерские котировки распределены следующим образом: 5.10 предлагают на победу «Кадиса», 3.65 выставили на ничью и 1.77 можно поставить на победу «Реала Сосьедад».

После двух побед подряд «Реал Сосьедад» является серьезным претендентом на то, чтобы взять 3 очка и в этот раз. «Кадис» еще не знал вкуса побед в этом сезоне и сейчас достаточно часто пропускает.

Матч с «Осасуной» показал, что у «Кадиса» есть серьезные проблемы в обороне. И хоть гости пока не так сильны в атакующем плане, им может хватить даже одного мяча, поскольку в двух играх подряд они не пропускали.

В таком случае предлагаем поставить на победу «Реала Сосьедад».