«Кадис»
За 3 сыгранных тура «Кадис» не одержал ни единой победы. Вместо этого он выдал серию из трех игр без побед, которая состоит из двух ничьих и поражения.
Хозяева заработали 2 очка после матчей с «Леванте» и «Бетисом». В обоих случаях фиксировалась ничья с одинаковым результатом 1:1.
29 августа «желтая субмарина» проиграла «Осасуне» со счетом 2:3. «Кадис» дважды выходил вперед, но после счета 2:1 пропустил 2 мяча подряд и упустил 3 очка.
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Если говорить об очках, то за 3 тура «Кадис» заработал 2 балла, которые на данный момент позволяют ему занимать 12 место в турнирной таблице Примеры.
«Реал Сосьедад»
Сан-себастьянцы находятся на седьмой позиции с шестью очками на счету, которые они добыли с помощью двух побед.
«Реал Сосьедад» добивался победы в последних двух турах. На своем поле гости обыграли «Леванте» и «Райо Вальекано» с одинаковым счетом 1:0. Однако напомним, что сезон команда начала с поражения, которое она потерпела в гостях у «Барселоны» (2:4).
Стоит учесть, что «Реалу Сосьедад» невезло в трех их четырех выездных матчей Примеры, но нужно принять во внимание, что в списке обидчиков есть «Атлетико» и «Барселона».
Перед матчем в лазарете у «королевского клуба» Диего Рико, Начо Монреаль, Хон Гуриди и Карлос Фернандес.
Прогноз и ставка
Букмекерские котировки распределены следующим образом: 5.10 предлагают на победу «Кадиса», 3.65 выставили на ничью и 1.77 можно поставить на победу «Реала Сосьедад».
Матч с «Осасуной» показал, что у «Кадиса» есть серьезные проблемы в обороне. И хоть гости пока не так сильны в атакующем плане, им может хватить даже одного мяча, поскольку в двух играх подряд они не пропускали.
В таком случае предлагаем поставить на победу «Реала Сосьедад».