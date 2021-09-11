«Шахтер» Д
Команда Роберто Де Дзерби отстает в турнирной таблице от киевского «Динамо» на три очка. Такова расплата за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.
Дончане по подбору исполнителей не имеют себе равных в чемпионате Украины. Тот же форвард Лассина Траоре в 5 матчах забил уже 4 мяча.
Правда, в минувшем туре «Шахтер» Д потерял важнейшие очки. Поединок с «Минаем» завершился ничьей (1:1).
Более того, в этом матче не сыграют защитники Марлон и Додо, удаленные в предыдущем туре. Впрочем, в распоряжении коуча «горняков» имеются почти два равных состава.
«Днепр-1»
Днепряне нынешний чемпионат проводят многообещающе. Игору Йовичевичу удалось достучаться до своих подопечных, и результат радует — 3 место!
«Днепр-1» в минувшем туре проявил свои лучшие качества. В выездном поединке с «Металлистом 1925» днепряне дожали оппонента (1:2).
Увы, в поединке с дончанами не примет участия ведущий форвард Артем Довбык. Игрок сборной Украины получил повреждение.
За всю пятиматчевую историю противостояний этих соперников днепряне проиграли во всех пяти поединках. В нынешнем своем состоянии команда Йовичевича может немного улучшить неприятную статистику.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.45, на ничью за 4.60, а на «Днепр-1» — за 6.70.
Гости в нынешнем сезоне показывают интересный футбол, но тягаться с дончанами у них не получится.
Дончане наверняка рассчитывают на блицкриг, да и в кадровом плане команда Де Дзерби смотрится куда мощнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Д в 1 тайме с коэффициентом 2.00.