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    «Горняки» сразу поставят на место днепрян?

    «Шахтер» Д — «Днепр-1». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, УПЛ, 11 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Днепр-1»
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    Додо
    «Шахтер» Д сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 7-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 19:30 мск. «Шахтер» Д — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шахтер» Д

    Команда Роберто Де Дзерби отстает в турнирной таблице от киевского «Динамо» на три очка. Такова расплата за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

    Дончане по подбору исполнителей не имеют себе равных в чемпионате Украины. Тот же форвард Лассина Траоре в 5 матчах забил уже 4 мяча.

    Правда, в минувшем туре «Шахтер» Д потерял важнейшие очки. Поединок с «Минаем» завершился ничьей (1:1).

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    Более того, в этом матче не сыграют защитники Марлон и Додо, удаленные в предыдущем туре. Впрочем, в распоряжении коуча «горняков» имеются почти два равных состава.

    «Днепр-1»

    Днепряне нынешний чемпионат проводят многообещающе. Игору Йовичевичу удалось достучаться до своих подопечных, и результат радует — 3 место!

    «Днепр-1» в минувшем туре проявил свои лучшие качества. В выездном поединке с «Металлистом 1925» днепряне дожали оппонента (1:2).

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    • Увы, в поединке с дончанами не примет участия ведущий форвард Артем Довбык. Игрок сборной Украины получил повреждение.

    За всю пятиматчевую историю противостояний этих соперников днепряне проиграли во всех пяти поединках. В нынешнем своем состоянии команда Йовичевича может немного улучшить неприятную статистику.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.45, на ничью за 4.60, а на «Днепр-1» — за 6.70.

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    «Горняки» явно не допустят второй к ряду потери очков, ибо тогда отпустит в отрыв главного киевского конкурента.

    Гости в нынешнем сезоне показывают интересный футбол, но тягаться с дончанами у них не получится.

    Дончане наверняка рассчитывают на блицкриг, да и в кадровом плане команда Де Дзерби смотрится куда мощнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Шахтера» Д в 1 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Шахтер» Д — «Днепр-1»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. «Горняки» сразу поставят на место днепрян?
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