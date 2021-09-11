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    Сможет ли «Бавария» обыграть «Лейпциг»?

    «Лейпциг» — «Бавария». Прогноз (к. 1.79) и ставки на чемпионат Германии 11 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Бавария»
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    Роберт Левандовски
    «Бавария» сыграет на выезде с «Лейпцигом» в рамках четвертого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 19:30 мск. «Лейпциг» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 11 Сентября 2021 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 19:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.70
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  • 2.30
  • Ставка!
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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» провалил стартовый отрезок. В первых трех турах команда набрала лишь три очка.

    В первом туре «Лейпциг» потерпел гостевое поражение от «Майнца» — 0:1. Несмотря на ощутимое доминирование, команда Джесси Марша так и не смогла реализовать хотя бы один момент.

    После этого была крупная домашняя победа над «Штутгартом» — 4:0. В этой игре блистал венгерский новичок Доминик Собослаи, забивший два мяча.

    А в третьем туре «Лейпциг» снова проиграл в гостях со счетом 0:1 — на этот раз «Вольфсбургу». Опять-таки, из-за ужасной реализации, которая вдруг стала главной проблемой.

    «Бавария»

    Тем временем «Бавария» пока ни разу не проигрывала. После трех туров в активе действующего чемпиона семь очков.

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    • В конце августа мюнхенский клуб разгромил на своем поле «Герту» — 5:0. Роберт Левандовски стал автором хет-трика.

    Также стоит отметить победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче за Суперкубок Германии. Здесь у Левандовски дубль. Это была, пожалуй, пока что самая сильная игра «Баварии» с тех пор, как команду возглавил бывший тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн.

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    «Бавария» не смогла выиграть только в первом туре Бундеслиги, когда поделила очки с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 3.00, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Баварии» — за 2.39.

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    У «Баварии» есть кадровые проблемы, из-за этого и такой коэффициент на нее. Игру пропустят Бенжамен Павар, Дайо Упамекано, Люка Эрнандес и Альфонсо Дэвис. Не исключено, что не сможет сыграть и Томас Мюллер.

    Другой вопрос, сможет ли «Лейпциг» воспользоваться проблемами соперниками. С такой реализацией, как в матчах с «Майнцем» и «Вольфсбургом», это будет не так уж и просто сделать.

    Но от ставки на исход все-таки лучше воздержать. Буквально пару дней назал состоялись очередные матчи сборных, далеко не все футболисты и «Баварии», и «Лейпцига» будут в оптимальной форме. Поэтому лучше ставить на голы, которых, скорее всего, будет не очень много.

    Ставка — тотал матча меньше 3,5 за 1.79.

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    «Лейпциг» — «Бавария»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Бавария» обыграть «Лейпциг»?
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