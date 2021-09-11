«Бавария» сыграет на выезде с «Лейпцигом» в рамках четвертого тура чемпионата Германии. Матч пройдет 11 сентября, начало — в 19:30 мск. «Лейпциг» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» провалил стартовый отрезок. В первых трех турах команда набрала лишь три очка.

В первом туре «Лейпциг» потерпел гостевое поражение от «Майнца» — 0:1. Несмотря на ощутимое доминирование, команда Джесси Марша так и не смогла реализовать хотя бы один момент.

После этого была крупная домашняя победа над «Штутгартом» — 4:0. В этой игре блистал венгерский новичок Доминик Собослаи, забивший два мяча.

А в третьем туре «Лейпциг» снова проиграл в гостях со счетом 0:1 — на этот раз «Вольфсбургу». Опять-таки, из-за ужасной реализации, которая вдруг стала главной проблемой.

«Бавария»

Тем временем «Бавария» пока ни разу не проигрывала. После трех туров в активе действующего чемпиона семь очков.

В конце августа мюнхенский клуб разгромил на своем поле «Герту» — 5:0. Роберт Левандовски стал автором хет-трика.

Также стоит отметить победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче за Суперкубок Германии. Здесь у Левандовски дубль. Это была, пожалуй, пока что самая сильная игра «Баварии» с тех пор, как команду возглавил бывший тренер «Лейпцига» Юлиан Нагельсманн.

Все прогнозы на Бундеслигу

«Бавария» не смогла выиграть только в первом туре Бундеслиги, когда поделила очки с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1).

Прогноз и ставка

На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 3.00, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Баварии» — за 2.39.

У «Баварии» есть кадровые проблемы, из-за этого и такой коэффициент на нее. Игру пропустят Бенжамен Павар, Дайо Упамекано, Люка Эрнандес и Альфонсо Дэвис. Не исключено, что не сможет сыграть и Томас Мюллер.

Другой вопрос, сможет ли «Лейпциг» воспользоваться проблемами соперниками. С такой реализацией, как в матчах с «Майнцем» и «Вольфсбургом», это будет не так уж и просто сделать.

Но от ставки на исход все-таки лучше воздержать. Буквально пару дней назал состоялись очередные матчи сборных, далеко не все футболисты и «Баварии», и «Лейпцига» будут в оптимальной форме. Поэтому лучше ставить на голы, которых, скорее всего, будет не очень много.

Ставка — тотал матча меньше 3,5 за 1.79.