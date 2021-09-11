«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 сентября в Лондоне, начало — в 14:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

Лондонская команда стартовала не так убедительно, как ее грядущий соперник. В трех турах было набрано всего два очка, и оба гола она забила в третьем туре. Сейчас «Пэлас» идет 14-м в таблице.

В дебютном матче сезона «Кристал Пэлас» под руководством Патрика Виейры тягался с «Челси» на «Стэмфорд Бридж», но отлетел со счетом 0:3.

Во втором туре «стекольщики» дома «Брентфорд» и скатали нулевую ничью (0:0). В третьем поединке АПЛ они разошлись миром с «Кристал Пэлас» — 2:2.

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Еще одна беда постучалась в ворота лондонцев 24 августа. В этот день команда Патрика Виейры потерпела поражение от «Уотфорда» в 1/32 финала Кубка лиги (0:1).

«Тоттенхэм»

В «Тоттенхэме» так долго искали тренера, пытались договориться с топовым специалистом, а в итоге команду возглавил Нуну Эшпириту Санту. Однако первые матчи показали, что «шпорам», возможно, даже повезло.

Уже в первом туре клуб одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» — 1:0. Затем был сложнейший гостевой поединок с «Вулверхэмптоном», но лондонцы и здесь выиграли — снова 1:0.

В третьем туре коллектив с минимальным преимуществом переиграл на своем поле «Уотфорд» (1:0) и остается единственным в АПЛ со стопроцентным показателем очков.

Еще одну победу «Тоттенхэм» одержал в ответном матче квалификации Лиги конференции против португальского «Пасуш де Феррейра» (3:0).

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

Успех хозяев поля оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45.