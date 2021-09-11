«Кристал Пэлас»
Лондонская команда стартовала не так убедительно, как ее грядущий соперник. В трех турах было набрано всего два очка, и оба гола она забила в третьем туре. Сейчас «Пэлас» идет 14-м в таблице.
В дебютном матче сезона «Кристал Пэлас» под руководством Патрика Виейры тягался с «Челси» на «Стэмфорд Бридж», но отлетел со счетом 0:3.
Во втором туре «стекольщики» дома «Брентфорд» и скатали нулевую ничью (0:0). В третьем поединке АПЛ они разошлись миром с «Кристал Пэлас» — 2:2.
Еще одна беда постучалась в ворота лондонцев 24 августа. В этот день команда Патрика Виейры потерпела поражение от «Уотфорда» в 1/32 финала Кубка лиги (0:1).
«Тоттенхэм»
В «Тоттенхэме» так долго искали тренера, пытались договориться с топовым специалистом, а в итоге команду возглавил Нуну Эшпириту Санту. Однако первые матчи показали, что «шпорам», возможно, даже повезло.
Уже в первом туре клуб одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» — 1:0. Затем был сложнейший гостевой поединок с «Вулверхэмптоном», но лондонцы и здесь выиграли — снова 1:0.
В третьем туре коллектив с минимальным преимуществом переиграл на своем поле «Уотфорд» (1:0) и остается единственным в АПЛ со стопроцентным показателем очков.
Еще одну победу «Тоттенхэм» одержал в ответном матче квалификации Лиги конференции против португальского «Пасуш де Феррейра» (3:0).
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.
Успех хозяев поля оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45.