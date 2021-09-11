ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола ВлашичПотери клубов РПЛ. Влашич и Крал объединились в «Вест Хэме», Дриусси уехал в США Германия выиграла три прошлых матча с разницей 12-0Фавориты подняли головы
  • 20:53
    • УЕФА может бойкотировать чемпионаты мира в случае их проведения раз в два года
  • 20:37
    • Сидорова стала чемпионкой Бриллиантовой лиги в прыжках с шестом
    Все новости спорта

    Удержится ли «Тоттенхэм» на вершине АПЛ?

    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.45) и ставки на чемпионат Англии 11 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кристал Пэлас Прогнозы на Тоттенхэм Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тоттенхэм» пока не терял очки
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках четвертого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 11 сентября в Лондоне, начало — в 14:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Сентября 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
    •

    «Кристал Пэлас»

    Лондонская команда стартовала не так убедительно, как ее грядущий соперник. В трех турах было набрано всего два очка, и оба гола она забила в третьем туре. Сейчас «Пэлас» идет 14-м в таблице.

    В дебютном матче сезона «Кристал Пэлас» под руководством Патрика Виейры тягался с «Челси» на «Стэмфорд Бридж», но отлетел со счетом 0:3.

    Во втором туре «стекольщики» дома «Брентфорд» и скатали нулевую ничью (0:0). В третьем поединке АПЛ они разошлись миром с «Кристал Пэлас» — 2:2.

    Все прогнозы на АПЛ

    Еще одна беда постучалась в ворота лондонцев 24 августа. В этот день команда Патрика Виейры потерпела поражение от «Уотфорда» в 1/32 финала Кубка лиги (0:1).

    «Тоттенхэм»

    В «Тоттенхэме» так долго искали тренера, пытались договориться с топовым специалистом, а в итоге команду возглавил Нуну Эшпириту Санту. Однако первые матчи показали, что «шпорам», возможно, даже повезло.

    Уже в первом туре клуб одержал домашнюю победу над «Манчестер Сити» — 1:0. Затем был сложнейший гостевой поединок с «Вулверхэмптоном», но лондонцы и здесь выиграли — снова 1:0.

  • Рейтинг топ-5 европейских лиг
  • Какой чемпионат самый сильный?
  • 08/09/2021

    • В третьем туре коллектив с минимальным преимуществом переиграл на своем поле «Уотфорд» (1:0) и остается единственным в АПЛ со стопроцентным показателем очков.

    Еще одну победу «Тоттенхэм» одержал в ответном матче квалификации Лиги конференции против португальского «Пасуш де Феррейра» (3:0).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,95.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех хозяев поля оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Тоттенхэм» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Парагвай — Венесуэла
  • Футбол
  • Сегодня в 01:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уругвай — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 01:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Фернандес — Соболенко
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  3.44
  • Прогноз на матч Колумбия — Чили
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Аргентина — Боливия
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бразилия — Перу
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Радукану — Саккари
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Енисей — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Северсталь — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:10
    •  2.28
  • Прогноз на матч Витязь — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  5.91
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Тоттенхэм» на вершине АПЛ?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры