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    Порадует ли «Челси» результативностью?

    «Челси» — «Астон Вилла». Прогноз (к. 1.78) и ставки на футбол, АПЛ, 11 сентября 2021 года

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    11 сентября на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» «Челси» примет «Астон Виллу» в рамках поединка 4 тура английской Премьер-лиги. Начало матча в 19:30 по мск. «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Сентября 2021 года
    Челси
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    «Челси»

    В трех сыгранных турах Премьер-лиги «Челси» набрал 7 очков и сейчас замыкает четверку лучших команд турнира.

    «Аристократы» в первом туре обыграли «Кристал Пэлас» (3:0). В туре втором они не оставили никаких шансов «Арсеналу», выиграв со счетом 2:0.

    В прошлой игре команде Томаса Тухеля пришлось столкнуться со сложностями в виде «Ливерпуля». Причем изначально все пошло по плану и Кай Хаверц открыл счет, но после удаления Риса Джеймса игра пошла в другое русло.

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    По итогу «Челси» сыграл вничью 1:1 и при этом потерял основного защитника из-за дисквалификации.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» провела набрала всего 4 очка. После поражения от «Уотфорда» со счетом 2:3, бирмингемцы дома победили «Ньюкасл» 2:0 усилиями Дэнни Ингза и Анвара Эль-Гази.

    В прошлом туре «львы» сыграли вничью с новичком АПЛ «Брентфордом» (1:1). Очко для команды из Бирмингема добыл Эмилиано Буэндия.

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  • 06/09/2021

    • В турнирной таблице «Астон Вилла» занимает 11 место, имея разницу голов -1 (5 забитых, 4 пропущенных).

    Не сыграют у гостей Леон Бэйли, Кейнан Дэвис, Бертран Траоре и Трезеге. Все четверо травмированы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Челси» букмекеры предлагают низкий коэффициент 1.29. Победу «Астон Вилы» выставили за 12.5. Ничейный вариант ставки имеет котировку 5.60.

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    «Челси» очень хорошо начал этот сезон. Стабильность команды Тухеля не вызывает сомнений. Об этом говорят серия без поражений и один пропущенный мяч за 3 тура.

    В прошлый раз дома хозяева разгромили «Кристал Пэлас». «Астон Вилла» позволяет соперникам забивать, а «Челси» ошибок не прощает, а с приходом Лукаку атака «синих» стала еще опаснее. Предлагаем поставить на ИТ «Челси» больше 2 за 1.78.

    Вполне вероятно, что «Челси» удастся выиграть с форой. Неплохим вариантом можно считать фору -1.5 за 1.89.

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    «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 11.09.2021. Прогнозы на футбол. Порадует ли «Челси» результативностью?
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