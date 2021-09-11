«Челси»
В трех сыгранных турах Премьер-лиги «Челси» набрал 7 очков и сейчас замыкает четверку лучших команд турнира.
«Аристократы» в первом туре обыграли «Кристал Пэлас» (3:0). В туре втором они не оставили никаких шансов «Арсеналу», выиграв со счетом 2:0.
В прошлой игре команде Томаса Тухеля пришлось столкнуться со сложностями в виде «Ливерпуля». Причем изначально все пошло по плану и Кай Хаверц открыл счет, но после удаления Риса Джеймса игра пошла в другое русло.
По итогу «Челси» сыграл вничью 1:1 и при этом потерял основного защитника из-за дисквалификации.
«Астон Вилла»
«Астон Вилла» провела набрала всего 4 очка. После поражения от «Уотфорда» со счетом 2:3, бирмингемцы дома победили «Ньюкасл» 2:0 усилиями Дэнни Ингза и Анвара Эль-Гази.
В прошлом туре «львы» сыграли вничью с новичком АПЛ «Брентфордом» (1:1). Очко для команды из Бирмингема добыл Эмилиано Буэндия.
В турнирной таблице «Астон Вилла» занимает 11 место, имея разницу голов -1 (5 забитых, 4 пропущенных).
Не сыграют у гостей Леон Бэйли, Кейнан Дэвис, Бертран Траоре и Трезеге. Все четверо травмированы.
Прогноз и ставка
На победу «Челси» букмекеры предлагают низкий коэффициент 1.29. Победу «Астон Вилы» выставили за 12.5. Ничейный вариант ставки имеет котировку 5.60.
«Челси» очень хорошо начал этот сезон.
В прошлый раз дома хозяева разгромили «Кристал Пэлас». «Астон Вилла» позволяет соперникам забивать, а «Челси» ошибок не прощает, а с приходом Лукаку атака «синих» стала еще опаснее. Предлагаем поставить на ИТ «Челси» больше 2 за 1.78.
Вполне вероятно, что «Челси» удастся выиграть с форой. Неплохим вариантом можно считать фору -1.5 за 1.89.