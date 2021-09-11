11 сентября на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» «Челси» примет «Астон Виллу» в рамках поединка 4 тура английской Премьер-лиги. Начало матча в 19:30 по мск. «Челси» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

В трех сыгранных турах Премьер-лиги «Челси» набрал 7 очков и сейчас замыкает четверку лучших команд турнира.

«Аристократы» в первом туре обыграли «Кристал Пэлас» (3:0). В туре втором они не оставили никаких шансов «Арсеналу», выиграв со счетом 2:0.

В прошлой игре команде Томаса Тухеля пришлось столкнуться со сложностями в виде «Ливерпуля». Причем изначально все пошло по плану и Кай Хаверц открыл счет, но после удаления Риса Джеймса игра пошла в другое русло.

Все прогнозы на АПЛ

По итогу «Челси» сыграл вничью 1:1 и при этом потерял основного защитника из-за дисквалификации.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» провела набрала всего 4 очка. После поражения от «Уотфорда» со счетом 2:3, бирмингемцы дома победили «Ньюкасл» 2:0 усилиями Дэнни Ингза и Анвара Эль-Гази.

В прошлом туре «львы» сыграли вничью с новичком АПЛ «Брентфордом» (1:1). Очко для команды из Бирмингема добыл Эмилиано Буэндия.

В турнирной таблице «Астон Вилла» занимает 11 место, имея разницу голов -1 (5 забитых, 4 пропущенных).

Не сыграют у гостей Леон Бэйли, Кейнан Дэвис, Бертран Траоре и Трезеге. Все четверо травмированы.

Прогноз и ставка

На победу «Челси» букмекеры предлагают низкий коэффициент 1.29. Победу «Астон Вилы» выставили за 12.5. Ничейный вариант ставки имеет котировку 5.60.

«Челси» очень хорошо начал этот сезон. Стабильность команды Тухеля не вызывает сомнений . Об этом говорят серия без поражений и один пропущенный мяч за 3 тура.

В прошлый раз дома хозяева разгромили «Кристал Пэлас». «Астон Вилла» позволяет соперникам забивать, а «Челси» ошибок не прощает, а с приходом Лукаку атака «синих» стала еще опаснее. Предлагаем поставить на ИТ «Челси» больше 2 за 1.78.

Вполне вероятно, что «Челси» удастся выиграть с форой. Неплохим вариантом можно считать фору -1.5 за 1.89.