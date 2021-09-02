В первом туре третьего квалификационного раунда к ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Японии на своем поле примет команду Омана. Встреча состоится 2 сентября и начнется в 13:14 по мск. Япония — Оман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Япония

На предыдущем этапе квалификации к чемпионату мира в Катаре сборная Японии не испытала никаких проблем, заняв в своей группе первое место, выиграв все восемь игр с общей разницей 46:2.

Среди соперников «самураев» были Таджикистан, Кыргызстан, Мьянма и Монголия. Особо они поиздевались над последними двумя командами, победив 10:0 и 14:0.

Свою последнюю игру японцы провели в июне месяце, обыграв тогда на своем поле кыргызов со счетом 5:1, а немного ранее в товарняке минимально одолели сборную Сербии — 1:0.

Все прогнозы на футбол

Сборная Японии выигрывает 11 из своих последних 14 поединков, в семи случаях одерживая виктории над своими соперниками с разницей больше чем в один гол.

Оман

Сборная Омана тоже преодолела второй этап квалификации, но занял в группе только второе место и стала одной из четырех команд получившей путевку в третий раунд.

В одной компании с Катаром, Индией, Бангладешем и Афганистаном оманцы выиграли шесть встреч при двух поражениях, причем уступив оба раза будущим хозяевам мундиаля.

Команда Омана выиграла в семи из своих восьми последних матчей, пропустив за весь этот период лишь четыре гола.

Японцы обыграли оманцев в последних четырех очных поединках. Прошлая их встреча состоялась в 2019 году и завершилась со счетом 1:0 в пользу «самураев».

Прогноз и ставка на Япония — Оман

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Японии предлагают — 1.10.

На викторию Омана дают — 27.00, ничья оценена — в 8.90.

Японцы явно превосходят своего соперника в классе и должны легко победить. Наверняка хозяева смогут отличиться в каждом из таймов.