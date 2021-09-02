2 сентября в первом туре третьего отборочного раунда ЧМ-2022 в азиатской зоне сборная Ирана дома сыграет против национальной команды Сирии. Начало — в 19:00 по мск. Иран — Сирия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Иран

Сборная Ирана не без приключений преодолела второй этап квалификации. В первом круге второго раунда она проиграла два матча из первых четырех и шла на третьей позиции.

Но затем «Принцы Персии» выиграли оставшиеся четыре встречи и финишировали на первой строке. Их соперниками были Ирак, Бахрейн, Гонконг и Камбоджа.

К данному поединку иранцы подходят с 7-матчевой победной серией, в которой они пропустили лишь два гола и добыли викторию над камбоджийцами со счетом 10:0.

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Свою последнюю игру Иран провел еще в июня, обыграв тогда иракцев со счетом 1:0 и благодаря этому занял первое место в группе.

Сирия

Сборная Сирии в одной компании с Китаем, Филиппинами, Мальдивами и Гуам заняла первое место на предыдущем этапе квалификации.

За восемь встреч сирийцы добыли семь викторий и раз проиграли китайцам. За все эти игры они забили 22 гола, а пропустили в свои ворота всего семь мячей.

Половину из десяти последних матчей «орлы» выиграли, а в оставшихся хоть и уступали, но с разницей не более в два гола. К этой игре они подходят после двух поражений подряд.

На финише второго раунда отбора Сирия уступила Китаю со счетом 1:3, после чего в контрольном поединке оказалась слабее Алжира — 1:2.

Иран обыграл Сирию в двух последних матчах 3:0 и 5:0, правда, это были товарищеские поединки.

Прогноз и ставка на Иран — Сирия

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Ирана предлагают — 1.22.

На викторию Сирии дают — 14.00, ничья оценена — в 6.10.

Иран в данном матче выступает безоговорочным фаворитом, и скорее всего он и победит, но виктория наверняка не будет легкой. Поэтому ставим с форой на гостей.