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    «Заря» не справится с «Ворсклой»?

    «Заря» — «Ворскла» . Прогноз, ставка (к. 1.73) на футбол, УПЛ, 29 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Ворскла»
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    Шахаб Зейхеди
    «Заря» сыграет на своем поле с «Ворсклой» в рамках 6-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 29 августа, начало — в 19:30 мск. «Заря» — «Ворскла» : прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 29 Августа 2021 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 19:30 Ворскла Ворскла
  • Полтава
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.08
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.45
  • Ставка!
    •

    «Заря»

    Луганчане на неделе вылетели из квалификации Лиги Европы. После выездного разгромного поражения от венского «Рапида», «Заря» дома уступила вновь (2:3).

    Да и нынешний чемпионат для команды начался не лучшим образом. На данный момент «Заря» занимает 7 место с 7 очками в активе.

    В минувшем туре чемпионата луганчане перестреляли аутсайдера УПЛ. Поединок с «Мариуполем» завершился со счетом 3:4.

    Все прогнозы на футбол

    Измотанная еврокубковыми неудачами команда вряд ли быстро восстановится психологически. Тем более, соперник по игре смотрится никак не слабее.

    «Ворскла»

    Нынешний сезон «Ворскла» начала довольно успешно. Полтавчане демонстрируют яркий атакующий футбол, причем забить в их составе способен практически кто угодно.

    На текущий момент полтавчане занимают 4 место в УПЛ с 11 очками в активе. Причем в минувшем туре команда Юрия Максимова переиграла «Металлист 1925» (2:0).

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    • В атаке наставник особо надеется на Руслана Степанюка. Пока что форвард достаточно результативен — 4 гола.

    При этом стоит отметить, что полтавчане сохранили в своих рядах голкипера Дмитрия Ризныка. Им совсем недавно весьма активно интересовался «Шахтер».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зарю» за 2.11, на ничью за 3.50, а на «Заря» — за 3.40.

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    Луганчане психологически и физически измотаны неудачами в квалификации Лиги Европы.

    Полтавчане смотрятся посвежее, к тому же неплохо выглядят в атаке.

    В пользу гостей говорят их физическая свежесть и надежная оборона. Наши прогноз и ставка — Победа «Ворсклы» или ничья с коэффициентом 1.73.

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    «Заря» — «Ворскла» : прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. «Заря» не справится с «Ворсклой»?
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