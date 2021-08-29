«Рома» сыграет на выезде против «Салернитаны» во втором туре чемпионата Италии. Матч пройдет 29 августа в Салерно, начало — в 21:45 мск. «Салернитана» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

«Салернитана» вернулась в Серию А после 22-летнего отсутствия. Все это время клуб из Салерно скитался по низшим лигам, но в прошлом сезоне неожиданно завоевал путевку в элитный дивизион.

В середине августа «Салернитана» преодолела первый раунд Кубка Италии, обыграв на своем поле «Реджину» (2:0).

А в первом туре чемпионата Италии команда Фабрицио Кастори проиграла «Болонье» — 2:3. Абсолютно сумасшедший матч, в котором «Салернитана» дважды вела в счете, но все равно уступила.

При этом интересно, что оба гола «Салернитана» забила после удаления норвежского Стефана Страннберга, получившего красную карточку еще в первом тайме. Соперник, к слову, тоже доигрывал в неполном составе. Более того, у «Болоньи» было сразу два удаления.

«Рома»

Тем временем «Рома» уже успела провести три официальных матча. И пока что к Жозе Моуринью нет никаких вопросов.

Среди недели римляне вышли в групповой этап Лиги конференций, еще раз обыграв турецкий «Трабзонспор». На этот раз «джаллоросси» забили три безответных мяча.

В первом матче «Рома» обыграла «Трабзонспор» со счетом 2:1. Автором победного гола стал Элдор Шомуродов.

В Серии А «Рома» стартовала с домашней победы над «Фиорентиной» — 3:1. На этот раз дважды отличился французский полузащитник Жордан Верету. Новичок римской команды Тэмми Абрахам отметился двумя результативными передачами.

Прогноз и ставка

На «Салернитану» букмекеры предлагают поставить за 5.55, на ничью за 4.55, а на победу «Ромы» — за 1.60.

Дерзкий новичок, конечно же, попытается удивить «Рому», но вряд ли у него это получится.

Пока что опасения не подтверждаются, римляне под руководством Моуринью играют в очень даже интересный футбол.

Ну и по качеству состава «Рома» просто в разы превосходит «Салернитану». На одном желании и характере далеко не уедешь.

Ставка — победа «Ромы» + тотал больше 2,5 за 2.22.