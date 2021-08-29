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    «Рома» продлит победную серию?

    «Салернитана» — «Рома». Прогноз (к. 2.22) и ставки на чемпионат Италии 29 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Рома»
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    Тэмми Абрахам
    «Рома» сыграет на выезде против «Салернитаны» во втором туре чемпионата Италии. Матч пройдет 29 августа в Салерно, начало — в 21:45 мск. «Салернитана» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 29 Августа 2021 года
    Салернитана
  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Салернитана 21:45 Рома Рома
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.50
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
    •

    «Салернитана»

    «Салернитана» вернулась в Серию А после 22-летнего отсутствия. Все это время клуб из Салерно скитался по низшим лигам, но в прошлом сезоне неожиданно завоевал путевку в элитный дивизион.

    В середине августа «Салернитана» преодолела первый раунд Кубка Италии, обыграв на своем поле «Реджину» (2:0).

    А в первом туре чемпионата Италии команда Фабрицио Кастори проиграла «Болонье» — 2:3. Абсолютно сумасшедший матч, в котором «Салернитана» дважды вела в счете, но все равно уступила.

    При этом интересно, что оба гола «Салернитана» забила после удаления норвежского Стефана Страннберга, получившего красную карточку еще в первом тайме. Соперник, к слову, тоже доигрывал в неполном составе. Более того, у «Болоньи» было сразу два удаления.

    «Рома»

    Тем временем «Рома» уже успела провести три официальных матча. И пока что к Жозе Моуринью нет никаких вопросов.

    Среди недели римляне вышли в групповой этап Лиги конференций, еще раз обыграв турецкий «Трабзонспор». На этот раз «джаллоросси» забили три безответных мяча.

    В первом матче «Рома» обыграла «Трабзонспор» со счетом 2:1. Автором победного гола стал Элдор Шомуродов.

    В Серии А «Рома» стартовала с домашней победы над «Фиорентиной» — 3:1. На этот раз дважды отличился французский полузащитник Жордан Верету. Новичок римской команды Тэмми Абрахам отметился двумя результативными передачами.

    Прогноз и ставка

    На «Салернитану» букмекеры предлагают поставить за 5.55, на ничью за 4.55, а на победу «Ромы» — за 1.60.

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    Дерзкий новичок, конечно же, попытается удивить «Рому», но вряд ли у него это получится.

    Пока что опасения не подтверждаются, римляне под руководством Моуринью играют в очень даже интересный футбол.

    Ну и по качеству состава «Рома» просто в разы превосходит «Салернитану». На одном желании и характере далеко не уедешь.

    Ставка — победа «Ромы» + тотал больше 2,5 за 2.22.

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    «Салернитана» — «Рома»: прогноз, ставка (2.22), статистика, коэффициенты матча 29.08.2021. Прогнозы на футбол. «Рома» продлит победную серию?
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