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    «Лестер» реабилитируется за разгром в Лондоне?

    «Норвич» — «Лестер». Прогноз (к. 1.87) и ставки на футбол, АПЛ 28 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Лестер»
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    Джейми Варди
    В поединке 3 тура английской Премьер-лиги «Норвич» будет принимать «Лестер». Встреча команд состоится на стадионе «Карроу Роуд» 28 августа. Начало матча в 17:00 по мск. «Норвич» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Августа 2021 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 17:00 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
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    «Норвич»

    После возвращения в АПЛ «Норвич» пока что остается без побед. «Канарейки» проиграли все два стартовых матча этого сезона и сейчас находятся на дне турнирной таблицы АПЛ без единого очка и забитого мяча.

    «Желто-зеленые» в первом туре всухую проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:3. В рамках второго тура хозяева ездили в гости к «Ман Сити» и там проиграли с разгромным счетом 0:5.

    24 августа «Норвич» провел поединок с «Борнмутом» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором ему удалось одержать разгромную победу со счетом 6:0.

    Все прогнозы на АПЛ

    Команде не помогут защитник Сэмюэль Бирам и полузащитник Пшемыслав Плахета.

    «Лестер»

    «Лестер» сейчас находится на 12 позиции, хотя для команды Роджерса начиналось все неплохо.

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  • 23/08/2021

    • «Лисы» в первом туре минимально выиграли у «Вулверхэмптона» на своем поле, но после этого они неожиданно потерпели крупное поражение на выезде от «Вест Хэма» (1:4). Большую роль сыграло удаление Айозе Переса еще в первом тайме.

    Это было второе гостевое поражение команды в рамках Премьер-лиги. В концовке прошлого сезона гости проиграли «Челси» 1:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    После двух туров у «Лестера» в лазарете сразу 6 игроков, причем большая их часть — это основа. Речь идет о таких футболистах как Райан Бертран, Янник Вестергор, Джеймс Джастин, Нампалис Менди, Уэсли Фофана и Джонни Эванс. Дисквалифицирован Айозе Перес.

    Прогноз и ставка

    «Лестер» выступает в роли фаворита поединка с коэффициентом 1.87. На победу «Норвича» нам предлагают коэффициент 4.60. Ничья котируется у букмекеров с коэффициентом 3.55.

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    После такого разгромного фиаско в прошлом туре «лисы» всеми силами постараются реабилитироваться.

    «Канарейки» пока на безголевой диете, а с такой результативностью очень сложно добиться нужного результата в матче с соперником подобного ранга. Возможно, что «Лестер» много и не забьет, как в предыдущих играх, но все же победу он должен одержать.

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    «Норвич» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. «Лестер» реабилитируется за разгром в Лондоне?
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