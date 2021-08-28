В поединке 3 тура английской Премьер-лиги «Норвич» будет принимать «Лестер». Встреча команд состоится на стадионе «Карроу Роуд» 28 августа. Начало матча в 17:00 по мск. «Норвич» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

После возвращения в АПЛ «Норвич» пока что остается без побед. «Канарейки» проиграли все два стартовых матча этого сезона и сейчас находятся на дне турнирной таблицы АПЛ без единого очка и забитого мяча.

«Желто-зеленые» в первом туре всухую проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:3. В рамках второго тура хозяева ездили в гости к «Ман Сити» и там проиграли с разгромным счетом 0:5.

24 августа «Норвич» провел поединок с «Борнмутом» в рамках 1/32 финала Кубка английской лиги, в котором ему удалось одержать разгромную победу со счетом 6:0.

Все прогнозы на АПЛ

Команде не помогут защитник Сэмюэль Бирам и полузащитник Пшемыслав Плахета.

«Лестер»

«Лестер» сейчас находится на 12 позиции, хотя для команды Роджерса начиналось все неплохо.

«Лисы» в первом туре минимально выиграли у «Вулверхэмптона» на своем поле, но после этого они неожиданно потерпели крупное поражение на выезде от «Вест Хэма» (1:4). Большую роль сыграло удаление Айозе Переса еще в первом тайме.

Это было второе гостевое поражение команды в рамках Премьер-лиги. В концовке прошлого сезона гости проиграли «Челси» 1:2.

Календарь и таблица АПЛ

После двух туров у «Лестера» в лазарете сразу 6 игроков, причем большая их часть — это основа. Речь идет о таких футболистах как Райан Бертран, Янник Вестергор, Джеймс Джастин, Нампалис Менди, Уэсли Фофана и Джонни Эванс. Дисквалифицирован Айозе Перес.

Прогноз и ставка

«Лестер» выступает в роли фаворита поединка с коэффициентом 1.87. На победу «Норвича» нам предлагают коэффициент 4.60. Ничья котируется у букмекеров с коэффициентом 3.55.

После такого разгромного фиаско в прошлом туре «лисы» всеми силами постараются реабилитироваться.