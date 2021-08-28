«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 17:00 мск. «Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Сороки» и стабильность — два разных мира. «Ньюкасл» и нынешний сезон в АПЛ начал неудачно.

В двух стартовых матчах команда не набрала ни одного очка. Причем забито 2 мяча, а в свои ворота пропущено уже 6.

«Ньюкасл» умудрился еще и вылететь из Кубка английской лиги. В серии пенальти «сороки» уступили «Бернли».

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Несомненно, «Ньюкасл» постарается, как минимум, разжиться очками. Тем более, пора бы команде выбираться из опасной зоны.

«Саутгемптон»

«Святые» также стартовали неудачно. Один пункт в двух матчах — явно не лучший старт, хотя по составу команда смотрится неплохо.

Минувший тур получился для команды весьма продуктивным. Дома «Саутгемптон» разжился одним баллом в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

Причем на неделе команда отлично сыграла в Кубке английской лиги. Провинциальный «Ньюпорт» был уничтожен на выезде (0:8).

В общем, потенциал у команды имеется. Наверняка свое веское слово скажет норвежский форвард Мохамед Эльюнусси, в активе которого хет-трик в кубковом матче.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ньюкасл» за 2.54, на ничью за 3.62, а на «Саутгемптон» — за 2.81.

«Ньюкасл» наверняка постарается набрать первые очки в чемпионате .

«Саутгемптон» стартовал не столь удачно, так что явно постарается улучшить свое турнирное положение.

«Святые» значительно улучшили себе настроение в двух последних матчах, и в этой встрече сыграют активно в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.88.