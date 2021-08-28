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    «Сороки» и «святые» будут активно атаковать?

    «Ньюкасл» — «Саутгемптон». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, АПЛ, 28 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Саутгемптон»
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    Джамал Льюис
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Саутгемптоном» в рамках 3-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 17:00 мск. «Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Августа 2021 года
    Ньюкасл
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    •  Ньюкасл 17:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    «Ньюкасл»

    «Сороки» и стабильность — два разных мира. «Ньюкасл» и нынешний сезон в АПЛ начал неудачно.

    В двух стартовых матчах команда не набрала ни одного очка. Причем забито 2 мяча, а в свои ворота пропущено уже 6.

    «Ньюкасл» умудрился еще и вылететь из Кубка английской лиги. В серии пенальти «сороки» уступили «Бернли».

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    Несомненно, «Ньюкасл» постарается, как минимум, разжиться очками. Тем более, пора бы команде выбираться из опасной зоны.

    «Саутгемптон»

    «Святые» также стартовали неудачно. Один пункт в двух матчах — явно не лучший старт, хотя по составу команда смотрится неплохо.

    Минувший тур получился для команды весьма продуктивным. Дома «Саутгемптон» разжился одним баллом в матче с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

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    • Причем на неделе команда отлично сыграла в Кубке английской лиги. Провинциальный «Ньюпорт» был уничтожен на выезде (0:8).

    В общем, потенциал у команды имеется. Наверняка свое веское слово скажет норвежский форвард Мохамед Эльюнусси, в активе которого хет-трик в кубковом матче.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ньюкасл» за 2.54, на ничью за 3.62, а на «Саутгемптон» — за 2.81.

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    «Ньюкасл» наверняка постарается набрать первые очки в чемпионате.

    «Саутгемптон» стартовал не столь удачно, так что явно постарается улучшить свое турнирное положение.

    «Святые» значительно улучшили себе настроение в двух последних матчах, и в этой встрече сыграют активно в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.88.

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    «Ньюкасл» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. «Сороки» и «святые» будут активно атаковать?
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