Во втором туре чемпионата Италии «Лацио» будет принимать «Специю». Матч пройдет на стадионе «Олимпико» 28 августа. Начало встречи — в 19:30 мск. «Лацио» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

С новым тренером Маурицио Сарри римская команда провела пять матчей в рамках предсезонки. И начал ее «Лацио» с праздника голов в дуэли с «Беллуно» (11:0).

После издевательства над представителем Серии С «Лацио» разгромил «Триестину» (5:2). В третьем товарняке бело-голубые расписали мировую с «Падовой» (1:1).

С первым соперником не из Италии «Лацио» сыграл скромнее, выиграв 1:0 у «Твенте». А в заключительном поединке предсезонки римский клуб разошелся миром с «Сассуоло» (1:1).

Все прогнозы на Серию А

После хорошей предсезонной подготовки «Лацио» провел гостевую встречу с «Эмполи», в которой оказался сильнее — 3:1. С тремя баллами команда Сарри замыкает топ-3.

«Специя»

В минувшем сезоне Серии А клуб из одноименного города занял 15-место и оторвался от красной зоны на 6 пунктов. В 38 встречах он заработал 39 баллов.

Летом «Специя» не засветилась на предсезонке, а вот в Кубке Италии она сыграла с «Порденоне», представляющим Серию В. Этот поединок ребята Тиагу Мотты затащили — 3:1.

Спустя десять дней после удачного матча в Кубке «Специя» вышла на поле в рамках первого тура чемпионата Италии. На «Сарденья Арене» она зарубилась с «Кальяри».

В битве неуступчивых соперников команды забили по два гола и заработали по одному баллу (2:2). В зачете Серии А «Специя» оказалась девятой.

Прогноз и ставка

Победа «Лацио» оценивается в 1.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Специи» — 8.30.

Команда Сарри уверенно провела гостевой матч, забив три гола в ворота «Эмполи». Все три мяча «орлы» положили до перерыва .

Успех первого поединка сезона римляне, безусловно, попытаются перенести и на дебютную домашнюю встречу, тем более соперник позволяет. Наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет 1-й тайм за 1.82.