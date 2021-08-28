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    Первый домашний матч сезона будет простым для «Лацио»?

    «Лацио» — «Специя». Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбольный матч итальянской Серии А 28 августа 2021 года

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    Во втором туре чемпионата Италии «Лацио» будет принимать «Специю». Матч пройдет на стадионе «Олимпико» 28 августа. Начало встречи — в 19:30 мск. «Лацио» — «Специя»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Августа 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 19:30 Специя Специя
  • Италия. Серия А
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.37
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  • 5.00
  • 2
  • 8.50
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    «Лацио»

    С новым тренером Маурицио Сарри римская команда провела пять матчей в рамках предсезонки. И начал ее «Лацио» с праздника голов в дуэли с «Беллуно» (11:0).

    После издевательства над представителем Серии С «Лацио» разгромил «Триестину» (5:2). В третьем товарняке бело-голубые расписали мировую с «Падовой» (1:1).

    С первым соперником не из Италии «Лацио» сыграл скромнее, выиграв 1:0 у «Твенте». А в заключительном поединке предсезонки римский клуб разошелся миром с «Сассуоло» (1:1).

    Все прогнозы на Серию А

    После хорошей предсезонной подготовки «Лацио» провел гостевую встречу с «Эмполи», в которой оказался сильнее — 3:1. С тремя баллами команда Сарри замыкает топ-3.

    «Специя»

    В минувшем сезоне Серии А клуб из одноименного города занял 15-место и оторвался от красной зоны на 6 пунктов. В 38 встречах он заработал 39 баллов.

    Летом «Специя» не засветилась на предсезонке, а вот в Кубке Италии она сыграла с «Порденоне», представляющим Серию В. Этот поединок ребята Тиагу Мотты затащили — 3:1.

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  • 25/08/2021

    • Спустя десять дней после удачного матча в Кубке «Специя» вышла на поле в рамках первого тура чемпионата Италии. На «Сарденья Арене» она зарубилась с «Кальяри».

    В битве неуступчивых соперников команды забили по два гола и заработали по одному баллу (2:2). В зачете Серии А «Специя» оказалась девятой.

    Прогноз и ставка

    Победа «Лацио» оценивается в 1.39, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.35, а на победу «Специи» — 8.30.

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    Команда Сарри уверенно провела гостевой матч, забив три гола в ворота «Эмполи». Все три мяча «орлы» положили до перерыва.

    Успех первого поединка сезона римляне, безусловно, попытаются перенести и на дебютную домашнюю встречу, тем более соперник позволяет. Наши прогноз и ставка — «Лацио» выиграет 1-й тайм за 1.82.

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    «Лацио» — «Специя»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. Первый домашний матч сезона будет простым для «Лацио»?
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