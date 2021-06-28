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    Перу устроит и ничья

    Венесуэла — Перу. Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, Копа Америка, 28 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Венесуэла — Перу
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    Джанлука Лападула
    В матче последнего тура групповой стадии Копа Америка встретятся сборные Венесуэлы и Перу. Поединок состоится 28 июня на стадионе «им. Манэ Гарринчи». Начало в полночь по московскому времени. Венесуэла — Перу: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Америки-2021. Группа B 28 Июня 2021 года
    Венесуэла
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    Венесуэла

    Венесуэла на данный момент последняя команда группы В. У нее 2 очка, при этом в случае победы хозяева получат неплохой шанс на выход в плей-офф. Отставание от Эквадора заключается лишь в разнице голов и эквадорцы проведут матч с Бразилией.

    Венесуэльцы дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. На старте турнира они пропустили 3 безответных мяча от Бразилии. Позже команда разошлась миром с Колумбией (0:0) и Перу (2:2).

    В текущем календарном году Венесуэла ни разу не побеждала, а сыграно уже 5 поединков. Также отметим, что до игры с Перу коллектив не забивал на протяжении трех выступлений.

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    Перу

    Перуанцам тоже есть что отстаивать в этом поединке. У них 4 очка, поэтому они остаются в зоне досягаемости для аутсайдера.

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    • Сборная Перу, в отличие от соперника, выиграла один матч. Она одолела сборную Колумбии со счетом 2:1. Это было после разгромного фиаско в игре с Бразилией (0:4).

    В третьем туре «Инки» разошлись результативной ничьей со сборной Эквадора, сыграв 2:2.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В текущем календарном году команда Перу провела 5 поединков и выиграла в двух из них. Еще один профит был получен в матче отбора на ЧМ против Эквадора (2:1).

    Прогноз и ставка

    Явного фаворита в этом поединке букмекеры не выделили, но все же котировка меньше у Перу — 3.35 на победу первой команды, 2.90 на ничью и 2.50 на победу второй команды.

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    Венесуэле нужно обязательно побеждать. Хотя при благоприятном раскладе ситуации устроит и ничья. Тем не менее заранее узнать результат матча Бразилия — Эквадор не получится.

    У Перу задача проще. Ей можно играть и вничью. Можно будет всячески мешать венесуэльцам в атаке, которые и без того забили всего 2 мяча на этом турнире и всего 3 в 5 матчах 2021 года. Считаем, что сборная Перу справится с задачей и засушит игру. Ставка — тотал меньше 2 за 1.97.

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    Венесуэла — Перу: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 28.06.2021. Прогнозы на футбол. Перу устроит и ничья
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