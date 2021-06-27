27 июня на поле стадиона «Альфредо Жакони» состоится матч 7 тура чемпионата Бразилии, в котором встретятся «Жувентуде» и «Фламенго». Встреча назначена на 27 июня 17:00 мск. «Жувентуде» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Жувентуде»

После 6 туров «Попугаи» занимают 14 место из 20 в турнирной таблице чемпионата Бразилии. В их активе 6 очков — 1 победа, 3 ничьи и 2 поражения.

Свою первую победу в сезоне «Жувентуде» одержал в матче 5 тура против «Спорт Ресифи» (1:0). Это случилось после поражения от «Палмейраса» со счетом 0:3. Перед этим поединком хозяева провели встречу с клубом «Америка Минейро», которая закончилась вничью 1:1.

За 6 туров «Жувентуде» забил лишь 4 гола. Это третий с конца результат. А вот по количеству пропущенных мячей коллектив занимает первые места (9).

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Отметим и то, что дома у «Жувентуде» 2 поражения в 3 матчах нынешнего сезона чемпионата Бразилии.

«Фламенго»

У «Фламенго» уже 9 очков и это при том всем, что команда провела на 2 матча меньше, чем конкуренты. В четырех турах гости одержали 3 победы и потерпели одно поражение.

«Стервятники» обыгрывали таких соперников как «Палмейрас» (1:0), «Америка Минейро» (2:0) и «Форталеза» (2:1). Единственное на данный момент поражение коллективу нанесли игроки «Брагантино» (2:3).

Кроме игр чемпионата нужно выделить еще два матча Кубка Бразилии. «Красно-черные» прошли в 1/8 финала, дважды обыграв «Коритибу» (1:0 и 2:0).

Итого, за шесть последних поединков «Фламенго» пропустил всего 3 мяча.

Прогноз и ставка

С большим перевесом по коэффициентам «Фламенго» является фаворитом поединка. На победу гостей букмекеры предлагают 1.43, тогда как на победу «Жувентуде» они выставили коэффициент 7.00. Ничья имеет котировку 3.75.

Преимущество «Фламенго» ни у кого не вызывает вопросов. Коллектив имеет 3 победы в 4 турах чемпионата Бразилии. У хозяев с победами очень сложно. При этом свои два поражения в сезоне коллектив потерпел как раз от топовых команд турнира — «Палмейраса» и «Атлетико Паранаэнсе».

Предлагаем ставку на победу «Фламенго» с форой -1.5 (коэфф. 2.33). Две победы из трех в чемпионате «Стервятники» одержали с отрывом в два гола.