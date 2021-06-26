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    «Интер» Майами — «Орландо Сити». Прогноз (к. 2.40) и ставки на МЛС 26 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» Майами — «Орландо Сити»
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    «Орландо Сити»
    «Интер» Майами сыграет на своем поле с «Орландо Сити» в рамках очередного матча чемпионата МЛС. Встреча пройдет 26 июня во Флориде, начало — в 03:00 мск. «Интер» Майами — «Орландо Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 26 Июня 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 3.55
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Интер»

    Несмотя на амбициозность проекта, успехами «Интер» пока не может похвастаться. Начало нового чемпионата клуб из Флориды провалил.

    На данный момент серия поражений «Интера» составляет три матча. Перед этим команда Фила Невилла, за которую, между прочим, выступают Гонсало Игуаин и Блез Матюиди, дважды уступила «Ди Си Юнайтед» и уступила «Чикаго Файр».

    Интересно, что в этих матчах «Интер» не забил ни одного мяча.

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    «Интер» не одержал ни одной победы в четырех предыдущих матчах на своем поле — три поражения и ничья.

    «Орландо Сити»

    Пока «Интер» плетется где-то в хвосте турнирной таблицы Восточной конференции, «Орландо» после девяти сыгранных матчей занимает второе место.

    У «Орландо» тоже очень приличный состав. Здесь играют бывший форвард «Милана» Алешандре Пато, экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Нани, а также Маурисио Перейра, известный в России по выступлениям за «Краснодар».

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    В пяти предыдущих матчах команда Оскара Парехи одержала четыре победы. В прошлом туре «Орландо» разнес «Сан-Хосе Эртквейкс» (5:0), а перед этим выиграл у «Торонто».

    «Орландо» забивал во всех гостевых матчах текущего чемпионата.

    Прогноз и ставка

    На «Интер» в этом матче можно поставить за 2.97, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Орландо» — за 2.40.

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    Гости, в отличие от хозяев, сейчас на ходу. Забивший уже пять мячей Нани наверняка вскроет и оборону «Интера».

    Ставка — победа «Орландо» за 2.40.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Орландо» больше 1,5 за 2.00.

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