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    Забитых мячей будет крайне мало

    «Коринтианс» — «Спорт Ресифи». Прогноз и ставка (к. 2.01) на футбол, чемпионат Бразилии, 25 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Коринтианс» — «Спорт Ресифи»
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    «Коринтианс»
    В пятницу, 25 июня, на стадионе «Нео Кимика Арена» в Сан-Паулу местный «Коринтианс» сыграет с «Спорт Ресифи» в шестом туре бразильской Серии А. Начало игры — в 01:00 по мск. «Коринтианс» — «Спорт Ресифи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Коринтианс»

    «Коринтианс» по итогам прошлого розыгрыша Серии А финишировал на 12 позиции среди 20 команд и завоевал билет в южноамериканский кубок.

    В 38 поединках минувшего первенства «всемогущие» по 13 раз побеждали и уступали, а также 12 встреч закончили мировыми исходами. Забили и пропустили они по 45 мячей.

    По итогам пяти сыгранных матчей текущего первенства клуб из Сан-Паулу набрал пять очков, с которыми идет на 11 позиции в турнирной таблице бразильской Серии А.

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    В этом чемпионате «Коринтианс» добился только одной победы, переиграв новичка «Америка Минейро» 1:0 на его поле. К данной игре он подходит с 3-матчевой безвыигрышной серии, где дважды сыграл вничью и раз уступил.

    «Спорт Ресифи»

    «Спорт Ресифи» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и сохранил прописку в элите за тур до финиша первенства. Зону вылета он опередил всего лишь на один балл.

    В 38 проведенных встречах прошлого чемпионата «львы» добились 12 выигрышей, шесть встреч свели вничью и потерпели аж 20 неудач, забить смогли 31 мяч, а пропустили 50 голов.

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    • В текущем розыгрыше Серии А «красно-черные» набрали четыре очка в пяти играх и находятся на 15 позиции в турнирной таблице, опережая всего лишь на балл опасную зону.

    Начал это первенство «Спорт Ресифи» с мирового результата, после чего дважды уступил по 0:1. В минувшем туре коллектив проиграл в гостях 0:1 «Жувентуде», а ранее с таким же счетом переиграл дома «Гремио».

    В минувшем сезоне эти коллективы обменялись домашними викториями — 3:0 и 0:1.

    Прогноз и ставка на «Коринтианс» — «Спорт Ресифи»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Коринтианса» предлагают — 1.77.

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    На викторию «Спорт Ресифи» дают — 5.25, ничья оценена — в 3.52.

    Обе команды в текущем сезоне имеют явные проблемы в завершающей стадии. Так что от их очного противостоянии не ждем много забитых мячей.

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