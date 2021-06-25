В пятницу, 25 июня, на стадионе «Нео Кимика Арена» в Сан-Паулу местный «Коринтианс» сыграет с «Спорт Ресифи» в шестом туре бразильской Серии А. Начало игры — в 01:00 по мск. «Коринтианс» — «Спорт Ресифи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коринтианс»

«Коринтианс» по итогам прошлого розыгрыша Серии А финишировал на 12 позиции среди 20 команд и завоевал билет в южноамериканский кубок.

В 38 поединках минувшего первенства «всемогущие» по 13 раз побеждали и уступали, а также 12 встреч закончили мировыми исходами. Забили и пропустили они по 45 мячей.

По итогам пяти сыгранных матчей текущего первенства клуб из Сан-Паулу набрал пять очков, с которыми идет на 11 позиции в турнирной таблице бразильской Серии А.

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В этом чемпионате «Коринтианс» добился только одной победы, переиграв новичка «Америка Минейро» 1:0 на его поле. К данной игре он подходит с 3-матчевой безвыигрышной серии, где дважды сыграл вничью и раз уступил.

«Спорт Ресифи»

«Спорт Ресифи» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и сохранил прописку в элите за тур до финиша первенства. Зону вылета он опередил всего лишь на один балл.

В 38 проведенных встречах прошлого чемпионата «львы» добились 12 выигрышей, шесть встреч свели вничью и потерпели аж 20 неудач, забить смогли 31 мяч, а пропустили 50 голов.

В текущем розыгрыше Серии А «красно-черные» набрали четыре очка в пяти играх и находятся на 15 позиции в турнирной таблице, опережая всего лишь на балл опасную зону.

Начал это первенство «Спорт Ресифи» с мирового результата, после чего дважды уступил по 0:1. В минувшем туре коллектив проиграл в гостях 0:1 «Жувентуде», а ранее с таким же счетом переиграл дома «Гремио».

В минувшем сезоне эти коллективы обменялись домашними викториями — 3:0 и 0:1.

Прогноз и ставка на «Коринтианс» — «Спорт Ресифи»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Коринтианса» предлагают — 1.77.

На викторию «Спорт Ресифи» дают — 5.25, ничья оценена — в 3.52.