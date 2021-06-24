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    Сможет ли «Форталеза» набрать очки на поле «Фламенго»?

    «Фламенго» — «Форталеза». Прогноз (к. 2.75) и ставки на чемпионат Бразилии 24 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фламенго» — «Форталеза»
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    «Фламенго»
    «Фламенго» сыграет на своем поле с «Форталезой» в рамках шестого тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 24 июня в Рио-де-Жанейро, начало — в 01:00 мск. «Фламенго» — «Форталеза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фламенго»

    «Фламенго» в новом чемпионате пока успел провести лишь три матча, но уже сейчас очевидно, что клуб из Рио снова будет бороться за самые высокие места.

    В первом же матче «Фламенго» одержал победу над «Палмейрас» — 1:0.

    После этого команда Рожерио Сени выиграла у «Атлетико Минейро» — 2:0. А вот в третьем матче действующий чемпион проиграл на своем поле «Ред Булл Брагантино» — 2:3. Решающий гол соперник забил на последней минуте.

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    Но важно понимать, что перед этим у «Фламенго» была внушительная серия без поражений, в том числе в Кубке Либертадорес. Поэтому результат встречи с «Брагантино» это, скорее, недоразумение.

    «Форталеза»

    Тем временем «Форталеза» после пяти сыгранных матчей занимает второе место. Гости набрали уже 11 очков.

    В новом чемпионате команда Хуана Пабло Войводы пока еще не проигрывала.

    После побед над «Атлетико Минейро», «Интернасьоналем» и «Спорт Ресифи» были ничьи с «Атлетико Гойяниенсе».

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    «Форталеза» до сих пор пропустила лишь три мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Фламенго» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Форталезы» — за 7.60.

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    Три из четырех предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Фламенго». Еще в одной игре была ничья 0:0.

    Фаворит, естественно, здесь очевиден, но все-таки именно сейчас есть смысл рискнуть.

    Ставка — победа «Форталезы» или ничья за 2.75. Гостям, к слову, может очень помочь отсутствие главного форварда «Фламенго» Габигола, который в эти дни играет за сборную Бразилии на Кубке Америки.

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