«Фламенго»
«Фламенго» в новом чемпионате пока успел провести лишь три матча, но уже сейчас очевидно, что клуб из Рио снова будет бороться за самые высокие места.
В первом же матче «Фламенго» одержал победу над «Палмейрас» — 1:0.
После этого команда Рожерио Сени выиграла у «Атлетико Минейро» — 2:0. А вот в третьем матче действующий чемпион проиграл на своем поле «Ред Булл Брагантино» — 2:3. Решающий гол соперник забил на последней минуте.
Но важно понимать, что перед этим у «Фламенго» была внушительная серия без поражений, в том числе в Кубке Либертадорес. Поэтому результат встречи с «Брагантино» это, скорее, недоразумение.
«Форталеза»
Тем временем «Форталеза» после пяти сыгранных матчей занимает второе место. Гости набрали уже 11 очков.
В новом чемпионате команда Хуана Пабло Войводы пока еще не проигрывала.
После побед над «Атлетико Минейро», «Интернасьоналем» и «Спорт Ресифи» были ничьи с «Атлетико Гойяниенсе».
«Форталеза» до сих пор пропустила лишь три мяча.
Прогноз и ставка
На «Фламенго» в этом матче можно поставить за 1.46, ничью букмекеры предлагают за 4.30, а победу «Форталезы» — за 7.60.
Три из четырех предыдущих матчей между этими командами завершились в пользу «Фламенго». Еще в одной игре была ничья 0:0.
Фаворит, естественно, здесь очевиден, но все-таки именно сейчас есть смысл рискнуть.
Ставка — победа «Форталезы» или ничья за 2.75. Гостям, к слову, может очень помочь отсутствие главного форварда «Фламенго» Габигола, который в эти дни играет за сборную Бразилии на Кубке Америки.