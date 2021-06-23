В очередном поединке регулярного чемпионата МЛС «Орландо Сити» на своей арене примет «Сан-Хосе Эртквейкс». Встреча пройдет 23 июня, начало — в 02:30 по мск. «Орландо Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Орландо Сити»

«Орландо Сити» в прошлом первенстве занял четвертое место на Востоке и пробился в плей-офф, где сперва по пенальти прошел «Нью-Йорк Сити», а на следующем этапе уступил «Нью-Инглэнд Революшн» (1:3) и прекратил борьбу на турнире.

После восьми матчей данного розыгрыша «львы» с 15 очкам идут вторыми в Восточной конференции, отставая от лидера на пять баллов, имея в запасе один поединок.

Флоридцы в текущем чемпионате потерпели всего лишь одно фиаско, четырежды выиграв и три раза сыграв вничью. За последние четыре встречи они раз уступили и трижды добивались викторий.

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В предыдущем игровом дне «Орландо Сити» на выезде одолел «Торонто» со счетом 3:2, а ранее был повержен на выезде «Нью-Йорк РБ» — 1:2.

«Сан-Хосе Эртквейкс»

«Сан-Хосе Эртквейкс» закончил прошлое регулярное первенство на восьмой строке на Западе и вышел в плей-офф, где сразу же проиграл «Канзас-Сити» по пенальти.

В данный момент текущей компании «черно-синие» набрали в девяти играх 10 пунктов и находятся на восьмой строке в Западной конференции, выиграв три встречи при пяти фиаско и одной мировой.

Стартовали они с выездного проигрыша от «Хьюстон Динамо» со счетом 1:2, после чего вышли победителями из трех матчей подряд, дважды сыграв дома и раз — на выезде.

К данной игре «Сан-Хосе» подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой сперва четыре встречи проиграл, а затем сыграл вничью с «Остином» (0:0) в минувшем туре.

В истории противостояний этих клубов было три ничьи, а также по разу они обыграли друг друга на своих полях.

Прогноз и ставка на «Орландо Сити» — «Сан-Хосе Эртквейкс»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Орландо Сити» предлагают — 1.79.

На викторию «Сан-Хосе Эртквейкс» дают — 3.98, ничья оценена — в 4.00.

В этом поединке рекомендуем ставить на викторию хозяев, которые набрали неплохой ход, в отличии от своего соперника.