Сборная Англии сыграет против команды Чехии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Матч пройдет 22 июня в Лондоне на «Уэмбли», начало — в 22:00 мск. Чехия — Англия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

Чехи после двух матчей возглавляют турнирную таблицу группы D. Пожалуй, можно сказать, что это сенсация.

В первом туре сборная Чехии уверенно разобралась с Шотландией — победа 2:0 благодаря гениальному дублю Патрика Шика.

А потом чехи сыграли вничью с командой Хорватии — 1:1. Снова забил Шик, правда, на этот раз с пенальти.

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Чехия уже одной ногой в плей-офф. Должно произойти что-то невероятное, чтобы она не вышла из группы. Но самое удивительное, что команда Ярослава Шилгавы может сделать это с первого места.

Англия

Сборная Англии обязательно будет в предварительном списке разочарований Евро. Возможно, вскоре ситуация изменится, но пока что будет крайне сложно найти человека, который скажет, что ему нравится футбол англичан.

Осторожная, трусливая, чересчур прагматичная — вот, пожалуй, самые подходящие эпитеты, которыми можно описать игру команды Гарета Саутгейта.

В случае со сборной Англии реальность совершенно не соответствует ожиданиям. И судя по всему, проблема в тренере, который старается избегать в игре даже минимального риска.

Прогноз на матч Чехия — Англия Повторит ли сборная Англии разгром чехов на «Уэмбли»?

Но тем не менее Англия набрала в двух матчах четыре очка и уже одной ногой находится в плей-офф. Сначала англичане кое-как выиграли у Хорватии (1:0), а потом поделили очки с Шотландией (0:0).

В двух матчах Англия в общей сложности нанесла лишь три удара в створ.

Ставка

Несмотря ни на что, букмекеры считают, что Англия, скорее всего, выиграет в предстоящем матче. На ее победу можно поставить за 1.61, ничью предлагают за 3.62, а победу Чехии — за 9.40.

Учитывая, как Англия осторожничает, не исключено, что встреча с очень бодрыми чехами тоже завершится вничью.

Правда, при таком раскладе англичане останутся на втором месте. Но, с другой стороны, есть мнение, что именно этого они и хотят, чтобы сразу же не попасть в плей-офф на команду из «группы смерти» (Франция, Германия или Португалия).

В общем, почему бы не рискнуть. Ставка — победа Чехии или ничья за 2.56. 0:0 или 1:1 — и все довольны.