В очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Сити» на своей арене сразится с «Нью-Инглэнд Революшн». Игра пройдет в ночь на 20 июня, начало — в 02:30 по мск. «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Инглэнд Революшн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Сити»

«Нью-Йорк Сити» провел в текущей регулярке семь матчей, в которых набрал 11 баллов, позволяющие коллективу находится на пятом месте в Восточной конференции.

Стартовали «горожане» в текущем сезоне неудачно, проиграв на выезде «ДС Юнайтед» со счетом 1:2. После этого они не знали горечи поражений на протяжении последующих четырех встреч.

За этот период «светло-голубые» сперва добыли две виктории, а затем дважды сыграли вничью. Потом они уступили на своей территории чемпиону последнего сезона — «Коламбус Крю» — 1:2.

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В минувшем туре «Нью-Йорк Сити» одолел вне родных стен ФК «Лос-Анджелес» со счетом 2:1, забив решающий гол на 90-й минуте поединка.

«Нью-Инглэнд Революшн»

«Нью-Инглэнд Революшн» провел в текущем сезоне восемь игр, набрав в них 17 пунктов, с которыми находится во главе турнирной таблицы Восточной конференции.

Пока за всю турнирную дистанцию бостонцы потерпели лишь одну неудачу, проиграв в начале мая на выезде «Нэшвиллу» со счетом 0:2. Перед этим они дважды выиграли и раз сыграли вничью.

К данной встрече «ревс» подходят с 4-матчевой беспроигрышной серией, которая началась с мировой, а продолжилась тремя викториями подряд. В минувшем туре они переиграли в гостях «Цинциннати» 1:0.

В минувшем сезоне эти коллективы обменялись выездными викториями (1:2 и 2:0) и раз сыграли вничью 0:0.

Прогноз и ставка на «Нью-Йорк Сити» — «Нью-Инглэнд Революшн»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Нью-Йорк Сити» — 2.15, победа «Нью-Инглэнд Революшн» — 3.20, ничья — 3.70.

Как правило, в последнее время очные поединки этих команд приносили небольшое количество забитых мячей. Считаем, что и сейчас они не превысят отметку в три гола.