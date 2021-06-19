«Нью-Йорк Ред Буллс»
«Нью-Йорк Ред Буллс» пока не блещет результатами. 9 место по итогам 7 матчей явно не устраивает болельщиков клуба.
Атакует команда относительно результативно (10 голов). Между тем, в графе «пропущенные мячи» светится такая же цифра.
В минувшем туре «Нью-Йорк Ред Буллс» добыл важную победу. «Орландо Сити» был обыгран со счетом 2:1.
«Нью-Йорк Ред Буллс» намеревается попасть в первую семерку. Для этого нужно брать три очка в родных стенах.
«Нэшвилл»
Эта команда как раз занимает 7 позицию. Причем от ньюйоркцев «Нэшвилл» оторвался на два пункта.
«Нэшвилл» забивает чуть чаще гола за матч — 9 мячей в 7 встречах. А вот пропустила команда лишь 6 раз.
Правда, в минувшем туре «Нэшвилл» не сумел победить. Выезд в гости к «Атланте» завершился боевым паритетом (2:2).
К слову, в том матче команду спас Хани Мухтар. Немецкий хавбек в концовке оформил дубль.
Прогноз и ставка
Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на «Нью-Йорк Ред Буллс» за 2.41, на ничью за 3.30, а на «Нэшвилл» — за 3.03.
Хозяева стремятся попасть в первую семерку, так что
«Нэшвилл» неплохо обороняется, но на сей раз придется столкнуться с сильным нападением.
Хозяева имеют все шансы попасть в плей-офф, для чего на родной арене нужно непременно побеждать. Наши прогноз и ставка — Победа «Нью-Йорк Ред Буллс» с коэффициентом 2.41.