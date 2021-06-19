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    «Нью-Йорк Ред Буллс» одолеет «Нэшвилл»?

    «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нэшвилл». Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, МЛС, 19 июня 2021 года

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    Даниэль Ройер
    «Нью-Йорк Ред Буллс» сыграет на своем поле с «Нэшвиллом» в рамках 8-го тура чемпионата США. Матч пройдет 19 июня, начало — в 03:00 мск. «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Йорк Ред Буллс»

    «Нью-Йорк Ред Буллс» пока не блещет результатами. 9 место по итогам 7 матчей явно не устраивает болельщиков клуба.

    Атакует команда относительно результативно (10 голов). Между тем, в графе «пропущенные мячи» светится такая же цифра.

    В минувшем туре «Нью-Йорк Ред Буллс» добыл важную победу. «Орландо Сити» был обыгран со счетом 2:1.

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    «Нью-Йорк Ред Буллс» намеревается попасть в первую семерку. Для этого нужно брать три очка в родных стенах.

    «Нэшвилл»

    Эта команда как раз занимает 7 позицию. Причем от ньюйоркцев «Нэшвилл» оторвался на два пункта.

    «Нэшвилл» забивает чуть чаще гола за матч — 9 мячей в 7 встречах. А вот пропустила команда лишь 6 раз.

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    • Правда, в минувшем туре «Нэшвилл» не сумел победить. Выезд в гости к «Атланте» завершился боевым паритетом (2:2).

    К слову, в том матче команду спас Хани Мухтар. Немецкий хавбек в концовке оформил дубль.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры Букмекеры предлагают поставить на «Нью-Йорк Ред Буллс» за 2.41, на ничью за 3.30, а на «Нэшвилл» — за 3.03.

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    Хозяева стремятся попасть в первую семерку, так что будут активны в атаке.

    «Нэшвилл» неплохо обороняется, но на сей раз придется столкнуться с сильным нападением.

    Хозяева имеют все шансы попасть в плей-офф, для чего на родной арене нужно непременно побеждать. Наши прогноз и ставка — Победа «Нью-Йорк Ред Буллс» с коэффициентом 2.41.

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