В 4-м туре бразильской Серии А «Флуминенсе» будет принимать «Сантос». Матч пройдет на «Маракане» 18 июня. Начало — в 01:00 мск. «Флуминенсе» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флуминенсе»

«Флуминенсе» не проигрывает в четырех матчах подряд. Эта серия началась с победы над «Ривер Плейтом» в 6-м туре группового этапа Кубка Либертадорес (3:1 в гостях), благодаря которой бразильский клуб занял в своей группе 1-е место.

В бразильской Серии А «Флуминенсе» набрал 5 очков в трех стартовых турах: две ничьи и победа.

В 1-м туре «Флуминенсе» сыграл вничью с «Сан-Паулу» (0:0), затем обыграл «Куябу» (1:0), а после этого сыграл вничью с «Ред Булл Брагантино» (2:2).

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После трех туров в турнирной таблице чемпионата Италии «Флуминенсе» занимает 7-е место.

«Сантос»

«Сантос», в отличие от «Флуминенсе», к чемпионату Бразилии подошел не в лучшем настроении — команда не смогла пробиться в плей-офф Кубка Либертадорес. В 5-м туре бразильский клуб проиграл «Стронгесту» (1:2), а в 6-м «Барселоне Гуаякиль» (1:3) и в итоге занял лишь третье место в группе.

После этого еще и в чемпионате Бразилии «Сантос» стартовал с поражения, причем разгромного — 0:3 против «Байи».

После этого удалось набрать 4 очка в двух турах: сперва обыграли «Сеару» со счетом 3:1, а затем сыграли вничью с «Жувентунде» (0:0).

В турнирной таблице чемпионата Бразилии «Сантос» пока занимает лишь 12-е место.

Прогноз и ставка

На победу «Флуминенсе» дается коэффициент 2,11, на ничью — 3,28, а на победу «Сантоса» — 3,72.

«Сантос» находится не в лучшей форме, чем и должны воспользоваться хозяева поля.

Прогноз и ставка на матч — победа «Флуминенсе» с коэффициентом 2,11.