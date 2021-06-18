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    Сможет ли «Флуминенсе» обыграть «Сантос»?

    «Флуминенсе» — «Сантос». Прогноз (к. 2.11) и ставка на матч чемпионата Бразилии 18 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Сантос»
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    Фред, «Флуминенсе»
    В 4-м туре бразильской Серии А «Флуминенсе» будет принимать «Сантос». Матч пройдет на «Маракане» 18 июня. Начало — в 01:00 мск. «Флуминенсе» — «Сантос»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Флуминенсе»

    «Флуминенсе» не проигрывает в четырех матчах подряд. Эта серия началась с победы над «Ривер Плейтом» в 6-м туре группового этапа Кубка Либертадорес (3:1 в гостях), благодаря которой бразильский клуб занял в своей группе 1-е место.

    В бразильской Серии А «Флуминенсе» набрал 5 очков в трех стартовых турах: две ничьи и победа.

    В 1-м туре «Флуминенсе» сыграл вничью с «Сан-Паулу» (0:0), затем обыграл «Куябу» (1:0), а после этого сыграл вничью с «Ред Булл Брагантино» (2:2).

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    После трех туров в турнирной таблице чемпионата Италии «Флуминенсе» занимает 7-е место.

    «Сантос»

    «Сантос», в отличие от «Флуминенсе», к чемпионату Бразилии подошел не в лучшем настроении — команда не смогла пробиться в плей-офф Кубка Либертадорес. В 5-м туре бразильский клуб проиграл «Стронгесту» (1:2), а в 6-м «Барселоне Гуаякиль» (1:3) и в итоге занял лишь третье место в группе.

    После этого еще и в чемпионате Бразилии «Сантос» стартовал с поражения, причем разгромного — 0:3 против «Байи».

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    • После этого удалось набрать 4 очка в двух турах: сперва обыграли «Сеару» со счетом 3:1, а затем сыграли вничью с «Жувентунде» (0:0).

    В турнирной таблице чемпионата Бразилии «Сантос» пока занимает лишь 12-е место.

    Прогноз и ставка

    На победу «Флуминенсе» дается коэффициент 2,11, на ничью — 3,28, а на победу «Сантоса» — 3,72.

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    «Сантос» находится не в лучшей форме, чем и должны воспользоваться хозяева поля.

    Прогноз и ставка на матч — победа «Флуминенсе» с коэффициентом 2,11.

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