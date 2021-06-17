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    Украинцы продолжат удачно играть с македонцами?

    Украина — Северная Македония. Ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Европы, по футболу, 17 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Украина — Северная Македония
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    Андрей Ярмоленко
    В четверг, 17 июня, в Бухаресте на Национальном стадионе национальная команда Украины сыграет со сборной Северной Македонии во втором туре группового этапа чемпионата Европы. Начало — в 16:00 по мск. Украина — Северная Македония: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2020. Группа C 17 Июня 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.70
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 5.75
  • Ставка!
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    Украина

    Команда Андрея Шевченко в первом туре группового этапа чемпионата Европы дала бой сборной Нидерландов, но очками разжиться не смогла, проиграв со счетом 2:3.

    После первого безголевого тайма «оранжевые» в начале второй половины смогли отличиться дважды, но украинцы смогли сравнять счет, однако последнее слово осталось все же за нидерландцами, которые провели победный мяч на 85-й минуте игры.

    Отметим, что данным фиаско сборная Украины прервала свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где она сперва четыре раза подряд сыграла вничью с одинаковым результатом по 1:1, а также две встречи выиграла.

    Календарь и таблица Евро-2020

    К слову, три из этих мировых «желто-синие» добыли в квалификации к чемпионату мира, поделив очки с Францией в гостях и не справившись в родных стенах с Финляндией и Казахстаном.

    Северная Македония

    Абсолютный дебютант континентального первенства тоже уступил в первом туре данного турнира, проиграв сборной Австрии со счетом 1:3.

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    • В первой половине игры македонцы обменялись со своим соперником голами в течении десяти минут, а во второй половине отличались только австрийцы, забившие свои голы только в заключительном отрезке матча.

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    • Сборная Северной Македонии до этой неудачи также не уступала, но на протяжении четырех встреч, где она накануне Евро в товарняках в родных стенах расписала мировую со Словенией 1:1 и разгромила сборную Казахстана со счетом 4:0.

    А также в отборе ЧМ-2022 «золотисто-красные» одолели дома 5:0 Лихтенштейн и сенсационно обыграли 2:1 Германию на ее поле. В первом туре квалификации они уступили в гостях Румынии 2:3.

    Между собой эти сборные провели четыре игры, где трижды победили украинцы (2:0 и дважды 1:0) и раз была ничья 0:0.

    Прогноз и ставка на Украина — Северная Македония

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Украины предлагают — 1.67.

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    На викторию Северной Македонии дают — 6.20, ничья оценена — в 3.80.

    Украина в предыдущем матче продемонстрировала неплохой уровень игры и должна справиться дебютантом, с которым к тому же пока играла очень удачно. Ставим в данном поединке на викторию «сине-желтых» с форой (-1).

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