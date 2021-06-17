Украина
Команда Андрея Шевченко в первом туре группового этапа чемпионата Европы дала бой сборной Нидерландов, но очками разжиться не смогла, проиграв со счетом 2:3.
После первого безголевого тайма «оранжевые» в начале второй половины смогли отличиться дважды, но украинцы смогли сравнять счет, однако последнее слово осталось все же за нидерландцами, которые провели победный мяч на 85-й минуте игры.
Отметим, что данным фиаско сборная Украины прервала свою
К слову, три из этих мировых «желто-синие» добыли в квалификации к чемпионату мира, поделив очки с Францией в гостях и не справившись в родных стенах с Финляндией и Казахстаном.
Северная Македония
Абсолютный дебютант континентального первенства тоже уступил в первом туре данного турнира, проиграв сборной Австрии со счетом 1:3.
В первой половине игры македонцы обменялись со своим соперником голами в течении десяти минут, а во второй половине отличались только австрийцы, забившие свои голы только в заключительном отрезке матча.
Сборная Северной Македонии до этой неудачи также не уступала, но на протяжении четырех встреч, где она накануне Евро в товарняках в родных стенах расписала мировую со Словенией 1:1 и разгромила сборную Казахстана со счетом 4:0.
А также в отборе ЧМ-2022 «золотисто-красные» одолели дома 5:0 Лихтенштейн и
Между собой эти сборные провели четыре игры, где
Прогноз и ставка на Украина — Северная Македония
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Украины предлагают — 1.67.
На викторию Северной Македонии дают — 6.20, ничья оценена — в 3.80.
Украина в предыдущем матче продемонстрировала неплохой уровень игры и должна справиться дебютантом, с которым к тому же пока играла очень удачно. Ставим в данном поединке на викторию «сине-желтых» с форой (-1).