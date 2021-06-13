В матче 3 тура бразильской Серии А «Палмейрас» будет принимать «Коринтианс» на стадионе «Альянц» в Сан-Паулу. Поединок стартует 13 июня в 01:00 по мск. «Палмейрас» — «Коринтианс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Палмейрас»

Клуб находится в зоне Южноамериканского кубка — занимает 7 место с тремя баллами на счету. «Зеленейшие» стартовали с поражения, а затем смогли набрать 3 пункта.

«Палмейрас» в стартовом туре проиграл с минимальным результатом «Фламенго». Что касается победы, то здесь речь идет о домашних 3:1 с «Шапакоэнсе».

Победа над «Шапакоэнсе» стала для команды первой после 5 игр без побед подряд.

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Также стоит отметить матчи Кубка Бразилии. На стадии 1/16 финала «Зелено-белые» проиграли «Регатасу» в серии пенальти и вылетели из турнира.

«Коринтианс»

Гости точно также начали сезоне в чемпионате Бразилии. Они сначала уступили 0:1 «Атлетико Гойаниенсе», а затем с минимальным результатом победили «Америку».

Из-за разницы голов «Коринтианс» идет ниже в турнирной таблице — на 10 позиции.

Что касается Кубка Бразилии, то «Мушкетеры» тоже вылетели на стадии 1/16 финала. Они проиграли 0:2 в первом поединке «Атлетико Гойаниенсе», а во втором уже не смогли отыграться.

Итого, у «Коринтианса» забит лишь один гол в 4 последних играх , а четыре встречи с участием команды завершались с тоталом меньше 2.5.

Прогноз и ставка

По мнению букмекеров, победителем матча с большей долей вероятности должен стать «Палмейрас» — 1.85 против 4.30. Ничейный вариант исхода они выставили за 3.60.

Судя по всему, нас ждет скудный на голы матч , поскольку в большей части поединков команд забивалось по одному-два гола . Чаще всего даже один.

В таком случае, хотелось бы рискнуть и поставить на то, что в матче будет забито не более одного гола — тотал меньше 1.5 за 2.95.