«Палмейрас»
Клуб находится в зоне Южноамериканского кубка — занимает 7 место с тремя баллами на счету. «Зеленейшие» стартовали с поражения, а затем смогли набрать 3 пункта.
«Палмейрас» в стартовом туре проиграл с минимальным результатом «Фламенго». Что касается победы, то здесь речь идет о домашних 3:1 с «Шапакоэнсе».
Победа над «Шапакоэнсе» стала для команды первой после 5 игр без побед подряд.
Также стоит отметить матчи Кубка Бразилии. На стадии 1/16 финала «Зелено-белые» проиграли «Регатасу» в серии пенальти и вылетели из турнира.
«Коринтианс»
Гости точно также начали сезоне в чемпионате Бразилии. Они сначала уступили 0:1 «Атлетико Гойаниенсе», а затем с минимальным результатом победили «Америку».
Из-за разницы голов «Коринтианс» идет ниже в турнирной таблице — на 10 позиции.
Что касается Кубка Бразилии, то «Мушкетеры» тоже вылетели на стадии 1/16 финала. Они проиграли 0:2 в первом поединке «Атлетико Гойаниенсе», а во втором уже не смогли отыграться.
Итого, у «Коринтианса»
Прогноз и ставка
По мнению букмекеров, победителем матча с большей долей вероятности должен стать «Палмейрас» — 1.85 против 4.30. Ничейный вариант исхода они выставили за 3.60.
Судя по всему,
В таком случае, хотелось бы рискнуть и поставить на то, что в матче будет забито не более одного гола — тотал меньше 1.5 за 2.95.