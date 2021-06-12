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    БАТЭ — «Неман». Прогноз (к. 2.20) на футбол, чемпионат Белоруссии, 12 июня 2021 года

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    Футболист БАТЭ
    В субботу, 12 июня, в 12-м туре белорусской высшей лиги в Борисове БАТЭ примет «Неман» из Гродно. Игра начнется в 18:45 по мск. БАТЭ — «Неман»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 12 Июня 2021 года
    БАТЭ
  • Борисов
    •  БАТЭ 18:45 Неман Неман
  • Гродно
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 7.70
  • Ставка!
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    БАТЭ

    БАТЭ в прошлом сезоне проиграл всего один балл солигорскому «Шахтеру» в борьбе за золото. В текущем первенстве борисовчане вновь конкурируют с «горняками», но сейчас проигрывают им семь пунктов.

    Стартовали «желто-синие» в данном чемпионате Белоруссии с 5-матчевой беспроигрышной серии, в которой добились четырех победных результатов и раз сыграли вничью.

    После этого клуб из Борисова потерпел первое фиаско в первенстве, уступив в гостях солигорцам (0:1), а затем вышел победителем из трех игр, поочередно переиграв в родных стенах 3:2 «Рух», 2:1 «Спутник» и 3:0 «Славию» из Мозыря.

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    На своей территории БАТЭ пока в этом чемпионате играет сверхуверенно, выиграв все семь проведенных встреч с общим счетом 17:6.

    «Неман»

    «Неман», закончивший минувшее первенство на пятой позиции, в текущем чемпионате после 11 туров идет аж на 14 позиции, имея на своем счету всего семь пунктов.

    У «оленей» пока за всю турнирную дистанцию числится всего лишь одна виктория, добытая 7 мая на выезде над «Сморгонью» со счетом 2:0. Также они четыре раза сыграли вничью и шесть встреч проиграли.

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    • В минувшем игровым днем клуб из Гродно расписал домашнюю мировую со «Спутником», сыграв 2:2, а перед этим он потерпел два поражения подряд, уступив 1:2 на своем поле солигорскому «Шахтеру» и в Бресте 0:2 «Руху».

    Пять из семь набранных пунктов «Неман» добыл вне родных стен, раз выиграв при двух ничьих исходах и двух фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 4:6.

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    БАТЭ выиграл у «Немана» в рамках чемпионата страны в 13 последних поединках. В прошлом сезоне борисовчане победили 3:1 и 2:0.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа БАТЭ — 1.40, победа «Немана» — 7.20, ничья — 4.60.

    Прогнозируем, что БАТЭ продолжит побеждать в родных стенах, выиграв на этот раз с разницей в несколько мячей. Наша ставка — П1 с форой (-1,5).

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