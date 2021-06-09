Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джорджиньо ВейналдумТрансферный дайджест. 1-7 июня Луис ЭнрикеИспания на Евро: без игроков «Реала», но с одним из главных вундеркиндов Европы и домашними матчами Канада выиграла ЧМ в 27-й раз и сравнялась по этому показателю с Россией/СССРСказочный триумф Канады и очередная пощечина для России. Топ-5 событий ЧМ-2021
  • 23:40
    • Сборная Германии разгромила команду Латвии в контрольном матче
  • 22:40
    • Вейналдум подписал контракт с ПСЖ
  • 21:46
    • В СМИ заявили об интересе «Зенита» к Видалю, его агент это опроверг
  • 20:56
    • Сборная Украины разгромила сборную Кипра
  • 18:03
    • Джокович отыгрался с 0:2 по сетам и обыграл Музетти
  • 17:36
    • Чорлука войдет в тренерский штаб «Локомотива»
  • 17:19
    • Минюст Швейцарии запретил ФИФА и УЕФА накладывать санкции на клубы Суперлиги
    Все новости спорта

    Обыграет ли Португалия команду Израиля в Лиссабоне?

    Португалия — Израиль. Прогноз (к. 1.87) и ставки на футбольный товарищеский матч 9 июня 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 (2021) Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Португалии Прогнозы на Португалия Прогнозы на Сборная Израиля Календарь Евро-2020
    Прогноз и ставки на Португалия — Израиль
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду
    В среду, 9 июня, сборная Португалии на своем поле примет команду Израиля в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе», начнется в 21:45 по московскому времени. Португалия — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 09 Июня 2021 года
    Португалия
  • Лиссабон
    •  Португалия 21:45 Израиль Израиль
  • Иерусалим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.50
  • 2
  • 10.50
  • Ставка!
    •

    Португалия

    Для сборной Португалии этот матч станет последней проверкой перед Евро-2020, где она сыграет с Венгрией, Германией и Францией.

    Первый подготовительный матч «команды избранных» прошел в Мадриде и завершился ничьей против Испании (0:0).

    С начала 2020 года подопечные Фернанду Сантуша проиграли только Франции (0:1) в рамках Лиги наций. В квалификации ЧМ-2022 они обыграли Азербайджан (1:0) и Люксембург (3:1), а также разошлись миром с Сербией (2:2).

    Все прогнозы на Евро-2020

    Из-за травмы в расположение сборной не приехал только полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш.

    Израиль

    Сборная Израиля вновь не попала на чемпионат Европы. Это была ее седьмая неудачная попытка пройти отбор.

    Несмотря на этот провал, за последние полтора года «сине-белые» потерпели всего три поражения — от Чехии (1:2 и 0:1) в Лиге наций и от Дании (0:2) в квалификации ЧМ-2022.

  • Трансферный дайджест. 1-7 июня
  • Кого «Пари Сен-Жермен» перехватил у «Барселоны», кто нужен Диего Симеоне в «Атлетико», купит ли «Динамо» знаменитого уругвайца и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Также в рамках отбора на чемпионат мира команда Виллибальда Руттенштайнера поделила очки с Шотландией (1:1) и разгромила Молдавию (4:1). В недавнем товарищеском матче она разобралась с Черногорией (3:1).

    Если говорить о потерях Израиля, то из-за травм не сыграют Сун Менахем, Талеб Таватха, Хатем абд Эль Хамед, Дор Перец, Нир Биттон и Эяль Голаса.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Португалии — 1.29, победа сборной Израиля — 12.00, ничья — 5.20.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хотя действующим чемпионам Европы важно подойти к континентальному первенству без дополнительных повреждений, они, вероятно, сделают все, чтобы не подорвать моральный дух перед крупным турниром.

    От подопечных Фернанду Сантуша ждем только победы. И хотя Израиль в последнее время начал регулярно забивать, в этот раз, как нам кажется, они не пройдут оборону хозяев, которая будет максимально сосредоточена. Наш прогноз и ставка — «сборная Португалии победит и не пропустит» за 1.87.

    Также мы бы взяли «тотал меньше 2,5» за 1.93, поскольку считаем наиболее вероятным исходом счет 1:0 или 2:0.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Рыбакина — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Зверев — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Польша — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Венгрия — Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Чехия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.85
  • Прогноз на матч Испания — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Циципас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Франция — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  5.04
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:10
    •  2.95
  • Прогноз на матч Эквадор — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Венесуэла — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 01:30
    •  3.88
  • Прогноз на матч Каролина — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 01:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Колумбия — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Филадельфия — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Россия — Канада
  • Неслучайное поражение. Канада сдала «Красную машину» в утиль
    • 03:06 04/06/2021     Польша — Россия
  • Ни уму ни сердцу. Сборная России сыграла вничью с Польшей без Левандовского
    • 02:34 02/06/2021     Где смотреть Евро-2020?
  • Спутник телезрителя. Где смотреть Евро-2020?
    • 01:50 04/06/2021
    Португалия — Израиль: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 09.06.2021. Прогнозы на футбол. Обыграет ли Португалия команду Израиля в Лиссабоне?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на Евро-2020Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры