В среду, 9 июня, сборная Португалии на своем поле примет команду Израиля в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе», начнется в 21:45 по московскому времени. Португалия — Израиль: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Португалия

Для сборной Португалии этот матч станет последней проверкой перед Евро-2020, где она сыграет с Венгрией, Германией и Францией.

Первый подготовительный матч «команды избранных» прошел в Мадриде и завершился ничьей против Испании (0:0).

С начала 2020 года подопечные Фернанду Сантуша проиграли только Франции (0:1) в рамках Лиги наций. В квалификации ЧМ-2022 они обыграли Азербайджан (1:0) и Люксембург (3:1), а также разошлись миром с Сербией (2:2).

Все прогнозы на Евро-2020

Из-за травмы в расположение сборной не приехал только полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш.

Израиль

Сборная Израиля вновь не попала на чемпионат Европы. Это была ее седьмая неудачная попытка пройти отбор.

Несмотря на этот провал, за последние полтора года «сине-белые» потерпели всего три поражения — от Чехии (1:2 и 0:1) в Лиге наций и от Дании (0:2) в квалификации ЧМ-2022.

Также в рамках отбора на чемпионат мира команда Виллибальда Руттенштайнера поделила очки с Шотландией (1:1) и разгромила Молдавию (4:1). В недавнем товарищеском матче она разобралась с Черногорией (3:1).

Если говорить о потерях Израиля, то из-за травм не сыграют Сун Менахем, Талеб Таватха, Хатем абд Эль Хамед, Дор Перец, Нир Биттон и Эяль Голаса.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Португалии — 1.29, победа сборной Израиля — 12.00, ничья — 5.20.

Хотя действующим чемпионам Европы важно подойти к континентальному первенству без дополнительных повреждений, они, вероятно, сделают все, чтобы не подорвать моральный дух перед крупным турниром.

От подопечных Фернанду Сантуша ждем только победы. И хотя Израиль в последнее время начал регулярно забивать, в этот раз, как нам кажется, они не пройдут оборону хозяев, которая будет максимально сосредоточена. Наш прогноз и ставка — «сборная Португалии победит и не пропустит» за 1.87.

Также мы бы взяли «тотал меньше 2,5» за 1.93, поскольку считаем наиболее вероятным исходом счет 1:0 или 2:0.