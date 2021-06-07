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    «Спорт Ресифи» — «Атлетико Минейро». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Бразилии, 7 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спорт Ресифи» — «Атлетико Минейро»
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    «Атлетико Минейро»
    В понедельник, 7 июня, во втором туре чемпионата Бразилии по футболу «Спорт Ресифи» на своем поле сыграет с «Атлетико Минейро». Стартовый свисток прозвучит в 02:30 по мск. «Спорт Ресифи» — «Атлетико Минейро»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спорт Ресифи»

    «Спорт Ресифи» в прошлом сезоне вел борьбу за выживание и сохранил прописку в элите за тур до финиша первенства. Зону вылета он опередил всего лишь на один балл.

    В 38 проведенных встречах прошлого чемпионата «львы» добились 12 выигрышей, шесть встреч свели вничью и потерпели аж 20 неудач, забить смогли 31 мяч, а пропустили 50 голов.

    В межсезонье «красно-черные» приняли участие в чемпионате Пернамбукано, где смогли добраться до финала данного турнира, но там проиграли по пенальти «Наутико», дважды сыграв по 1:1.

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    На старте нового розыгрыша Серии А «Спорт Ресифи» расписал выездную мировую с «Интернасьоналем» (2:2), уйдя от поражения на последней минуте игры.

    «Атлетико Минейро»

    «Атлетико Минейро» в прошлом чемпионате Бразилии выиграл бронзовые награды, отстав всего на три очка от чемпиона, которым стал «Фламенго».

    В прошлом первенстве «черно-белые» выиграли в 20 поединках, десять раз они терпели фиаско и восемь раз сыграли вничью, разница забитых и пропущенных в них составила 64:45.

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    • Перед старом нового сезона «Атлетико» стал победителем чемпионата Минейро, а также удачно выступил на групповом этапе Кубка Либертадорес, выиграв пять игр при одном мировом исходе.

    В первом туре новой Серии А «Атлетико Минейро» неожиданно на своем поле уступил «Форталеза» 1:2, а затем в Кубке страны в первой игре 1/16 финала обыграл в гостях 2:0 «Ремо» из Серии Б.

    В прошлом сезоне «Спорт Ресифи» дома проиграл «Атлетико» со счетом 2:3, а в Минейро была мировая 0:0.

    Прогноз и ставка на «Спорт Ресифи» — «Атлетико Минейро»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Атлетико Минейро» предлагают — 1.74.

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    На викторию «Спорт Ресифи» дают — 5.10, ничья оценена — в 3.64.

    За шесть последних очных игр этих клубов только в одном случае не забивали обе команды. Исходя из этого, в данном матче рекомендуем ставить на обе забьют.

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