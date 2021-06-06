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    Датчане поберегут силы перед стартом Евро?

    Дания — Босния. Прогноз и ставка (к. 3.60) на футбол, товарищеский матч, 6 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Дания — Босния
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    Эдин Джеко
    В воскресенье, 6 июня, в Броннбю сборная Дании в товарищеской игре сразится с командой Боснии. Поединок начнется в 19:00 по мск. Дания — Босния: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 06 Июня 2021 года
    Дания
  • Копенгаген
    •  Дания 19:00 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
  • Сараево
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    Коэффициенты на матч
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    Дания

    «Алая гвардия» не испытала особых трудностей с завоевание путевки в финальную часть чемпионата Европы. На отборочном этапе не знала горечи поражений, четырежды победив и столько же раз сыграв вничью.

    В Лиге наций сборная Дании стала второй и на пробилась в финальную турнир. В одной компании с Бельгией, Англией и Исландией она набрала десять очков в шести встречах.

    В квалификационном цикле к чемпионату мира, который стартовал в марте этого года, датчане выиграли все три проведенные встречи, не пропустив в них ни одного гола, переиграв 2:0 Израиль, 8:0 Молдавию и 4:0 Австрию.

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    Накануне Дания сыграла контрольный поединок против сборной Германии, проведя его на хорошем уровне, и добившись гостевой мировой со счетом 1:1.

    Босния

    Сборная Боснии не смогла преодолеть отборочное сито к предстоящему чемпионату Европы. В традиционной квалификации она была только четвертой в своей группе, а плей-офф сразу же проиграла Северной Ирландии по пенальти.

    После этого балканцы приняли участи в Лиге наций, где играли в высшем дивизионе и не смогли сохранить там прописку, набрав всего два очка в одной компании с Италией, Нидерландами и Польшей.

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  • 03/06/2021

    • В этом году «золотые лилии» успели поучаствовать в двух матчах отборочной компании к ЧМ-2022, в которых сыграли вничью на выезде с Финляндией 2:2 и дома уступили 0:1 Франции.

    Несколько дне тому назад боснийцы в спарринге сыграли 0:0 дома с Черногорией, продлив свою безвыигрышная серия уже до 12 матчей, где они добыли шесть ничьих и шесть раз проиграли.

    Эти сборные встречались между собой пять раз, где дважды победили боснийцы, одну встречу выиграли датчане и дважды они сыграли вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Дании предлагают — 1.32.

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    На викторию Боснии дают — 10.50, ничья оценена — в 5.00.

    Так как датчане не особо удачно играют против боснийцев и будут явно стараться избежать травм, то в данной встрече рискнем поставить с Х на балканцев.

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