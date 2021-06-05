5 июня в Кардиффе сборная Уэльса сыграет с национальной командой Албании в контрольном поединке. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск. Уэльс — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

Сборная Уэльса не без труд квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы, заняв второе место в группе, пропустив вперед себя Хорватию. Выиграв четыре игры при двух ничьих и фиаско.

В следующем турнире — Лиге наций — «драконы» выступили успешно, заработав повышение до Лиги А. В одной компании с Финляндией, Болгарией и Ирландией они выиграли пять встреч и одну игру свели вничью.

К отборочном цикле в ЧМ-2022, который стартовал в этом году, валлийцы сперва уступили на выезде соборной Бельгии со счетом 1:3, после чего обыграли в родных стенах Чехию — 1:0.

Календарь и таблица Евро-2020

Несколько дней тому назад Уэльс на выезде был разгромлен Францией 0:3 в контрольном поединке, играя с 26-й минуты в численном меньшинстве.

Албания

Команда Албании на завоевала билет в финальную часть континентального первенства, став только четвертыми в своей группа, выиграв четыре встречи при пяти фиаско.

А вот в Лиге наций «орлы» выступили значительно лучше, поднявшись из дивизиона С в дивизион Б, выиграв квартет у Белоруссии, Литвы и Казахстана, добившись трех викторий, дважды сыграв вничью и раз проиграв.

В этом году албанцы провели три игры, все которые пришлись на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В них они на выезде переиграли Андорру 1:0 и Сан-Марино 2:0, но уступили дома 0:2 Англии.

Между собой эти сборные провели три встречи, обменявшись в них викториями и раз сыграв вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Уэльса предлагают — 1.73.

На викторию Албании дают — 4.92, ничья оценена — в 3.64.

Высокой результативностью эти сборные не отличаются, зачастую заканчивая свои встречи низовыми исходами. Наверняка и на этот раз игра не принесет более двух забитых мячей. Наша ставка — ТМ 2,5.