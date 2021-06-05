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    Уэльс — Албания. Прогноз и ставка (к. 1.70) на футбол, товарищеский матч, 5 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Уэльс — Албания
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    Дэниел Джеймс
    5 июня в Кардиффе сборная Уэльса сыграет с национальной командой Албании в контрольном поединке. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск. Уэльс — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Июня 2021 года
    Уэльс
  • Товарищеские матчи (сборные)
    •  Уэльс 19:00 Албания Албания
  • Тирана
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.72
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.95
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    Уэльс

    Сборная Уэльса не без труд квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы, заняв второе место в группе, пропустив вперед себя Хорватию. Выиграв четыре игры при двух ничьих и фиаско.

    В следующем турнире — Лиге наций — «драконы» выступили успешно, заработав повышение до Лиги А. В одной компании с Финляндией, Болгарией и Ирландией они выиграли пять встреч и одну игру свели вничью.

    К отборочном цикле в ЧМ-2022, который стартовал в этом году, валлийцы сперва уступили на выезде соборной Бельгии со счетом 1:3, после чего обыграли в родных стенах Чехию — 1:0.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Несколько дней тому назад Уэльс на выезде был разгромлен Францией 0:3 в контрольном поединке, играя с 26-й минуты в численном меньшинстве.

    Албания

    Команда Албании на завоевала билет в финальную часть континентального первенства, став только четвертыми в своей группа, выиграв четыре встречи при пяти фиаско.

    А вот в Лиге наций «орлы» выступили значительно лучше, поднявшись из дивизиона С в дивизион Б, выиграв квартет у Белоруссии, Литвы и Казахстана, добившись трех викторий, дважды сыграв вничью и раз проиграв.

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  • 02/06/2021

    • В этом году албанцы провели три игры, все которые пришлись на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В них они на выезде переиграли Андорру 1:0 и Сан-Марино 2:0, но уступили дома 0:2 Англии.

    Между собой эти сборные провели три встречи, обменявшись в них викториями и раз сыграв вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Уэльса предлагают — 1.73.

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    На викторию Албании дают — 4.92, ничья оценена — в 3.64.

    Высокой результативностью эти сборные не отличаются, зачастую заканчивая свои встречи низовыми исходами. Наверняка и на этот раз игра не принесет более двух забитых мячей. Наша ставка — ТМ 2,5.

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