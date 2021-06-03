В четверг, 3 июня, в первой полуфинальной игре плей-офф за путевку в испанскую Примеру «Райо Вальекано» на своем поле сыграет с «Леганесом». Начало — в 22:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Леганес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» только по итогам последнего тура регулярки смог добыть билет в плей-офф. Мадридцы в заключительной игре проиграли дома 0:1 «Луго», но преследователя в лице хихонского «Спортинга» тоже уступил в своем поединке.

Данное фиаско стало для «великанов» только вторым в финишном отрезке восьми поединков. В начале мая они еще на выезде уступили аутсайдеру «Сабаделю» со счетом 0:2.

Еще «пчелы» в этот период трижды сыграли вничью и добились трех викторий, которые были добыты в гостях 2:1 над «Фуэнлабрадой» и 2:0 «Кастельоном», и на своем поле 4:1 над «Овьедо».

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За восемь последних домашних встреч первенства «Райо» добился трех викторий, два раза делил очки с оппонентами и потерпел три фиаско, в которых даже не смог забить.

«Леганес»

«Леганес» завершил регулярное первенство на третьей позиции, набрав в 42 матчах 73 очка, сильно отстав от первых двух строк.

«Механические огурцы» в финишном отрезке, состоящем из восьми встреч, избежали поражений, поровну поделив ничейные исходы и выигрыши. При этом в пяти случаях они не пропускали.

В заключительном туре Сегунды коллектив из пригорода Мадрида разгромил в гостях «Сарагосу» со счетом 5:0. Это стало для него третьим выигрышем за последние четыре игры, в которых они сохранили свои ворота на замке.

За минувшие четыре выездные встречи первенства «Леганес» по два раза побеждал и играл вничью, а перед этим уступил в двух играх подряд.

В текущем чемпионате «Леганес» дома выиграл 1:0, а в Мадриде эти команды сыграли вничью 1:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Райо Вальекано» предлагают — 2.78.

На викторию «Леганеса» дают — 3.22, ничья оценена — в 2.66.

По конец сезона более лучшую форму набрал «Леганес», на которым мы и предлагаем поставить с Х. А учитывая невысокую результативность этих команд делаем комбинированную ставку — Х2 + ТМ 2,5.