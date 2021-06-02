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    Шотландия устоит в первом тайме?

    Нидерланды — Шотландия. Прогноз (к. 2.31) и ставки на международный товарищеский матч 2 июня 2021 года

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    Френки де Йонг
    2 июня на стадионе «Алгарве» (Фару) сборная Нидерландов проведет товарищеский спарринг со сборной Шотландии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Нидерланды — Шотландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 02 Июня 2021 года
    Нидерланды
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    •  Нидерланды 21:45 Шотландия Шотландия
  • Товарищеские матчи (сборные)
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    Нидерланды

    С момента прихода Франка де Бура прошло 9 матчей. Из этого команда добыла лишь 4 победы. Тем не менее тенденция на улучшение результатов прослеживается.

    «Оранжевые» выиграли 4 из 5 матчей, тогда как за первый месяц работы де Бура голландцы проиграли и трижды сыграли вничью.

    Сборная Нидерландов пока что вторая в своей группе в квалификационном раунде чемпионата мира 2022 года. Все потому, что голландцы уступили Турции 2:4.

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    В ноябре 2020 года голландцы победили Боснию и Герцеговину 3:1, а также обыграли Польшу 2:1. В конце марта после поражения Турции коллектив де Бура одолел Латвию 2:0 и разгромил Гибралтар 7:0.

    Шотландия

    У шотландцев перед этим матчем неутешительные результаты. Команда выиграл лишь один из пяти последних поединков. Добыть положительный результат британцам удалось в игре с Фарерскими островами (4:0).

    После этой победы Шотландия тоже идет на втором месте в группе квалификационного раунда ЧМ-2021. Израиль и Австрия дышат в спину, но благодаря отсутствию поражений шотландцы сохраняют свою позицию.

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    • До Фарер Шотландия проиграла Словакии и Израилю с одинаковым результатом 0:1 в рамках Лиги наций. В своей группе номинальные гости заняли второе место, уступив лидеру 2 очка.

    После шотландцы добыли одно очко в отборе на ЧМ, сыграв 2:2 со сборной Австрии. Спустя 3 дня они разошлись с миром со сборной Израиля (1:1).

    Прогноз и ставка

    Нидерланды — фаворит предстоящего поединка. На их победу букмекеры предлагают коэффициент 1.45. Победа сборной Шотландии оценивается коэффициентом 7.20. Ничья выставлена с коэффициентом 4.50.

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    Франк де Бур вроде бы разобрался с проблемами голландской сборной. Команда стала больше побеждать, а самое главное больше забивать.

    По идее сборная Нидерландов должна одержать победу, но вот стоит ли ждать от команды высокой результативности. Можно с уверенностью сказать, что Шотландия сыграет от обороны. При этом голландцы не забивали больше гола по итогам первого тайма в четырех матчах подряд.

    Давайте сделаем смелый прогноз и поставим на тотал первого тайма меньше 1 с коэффициентом 2.31.

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    Нидерланды — Шотландия: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 02.06.2021. Прогнозы на футбол. Шотландия устоит в первом тайме?
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