2 июня в Сараево сборная Боснии сыграет с национальной командой Черногории в товарищеской игре. Поединок стартует в 19:00 по мск. Босния — Черногория: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Босния

Сборная Боснии не смогла преодолеть отборочное сито к предстоящему чемпионату Европы. В традиционной квалификации она была только четвертой в своей группе, а плей-офф сразу же проиграла Северной Ирландии по пенальти.

После этого балканцы приняли участи в Лиге наций, где играли в высшем дивизионе и не смогли сохранить там прописку, набрав всего два очка в одной компании с Италией, Нидерландами и Польшей.

В этом году «золотые лилии» успели поучаствовать в двух матчах отборочной компании к ЧМ-2022, в которых сыграли вничью на выезде с Финляндией 2:2 и дома уступили 0:1 Франции.

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В данный момент безвыигрышная серия боснийцев насчитывает уже 11 матчей, где они добыли пять ничьих и шесть раз проиграли.

Черногория

Команда Черногории также не попала на чемпионат Европы 2020 года, заняв последнее место в отборочной группе, пять раз уступив и трижды сыграв вничью.

Затем «храбрые соколы» удачно выступили в Лиге наций, где в дивизионе С смогли занять первое место. Правда, среди их соперников были Люксембург, Кипр и Азербайджан.

Отборочный цикл чемпионата мира в Катаре черногорцы начали с двух побед, поочередно переиграв в гостях 2:1 Латвию и на своей арене 4:1 Гибралтар, но затем уступили дома 0:1 Норвегии.

Стоит отметить такой факт, что за восемь последних товарищеских матчей Черногория проиграла всего один раз, одержав две победы и пять раз сыграв вничью.

Единственный раз между собой эти сборные играли в 2018 году, расписав тогда мировую со счетом 0:0.

Прогноз и ставка на Босния — Черногория

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Боснии предлагают — 1.83.

На викторию Черногории дают — 4.54, ничья оценена — в 3.48.

Считаем, что в данной игре шансы Черногории недооценены и гости способны не проиграть. Наша ставка на этот поединок — Х2.