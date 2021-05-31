Сборная Турции встретится на своем поле с командой Гвинеии в рамках товарищеского матча. Игра состоится 31 мая в Анталье, начало — в 20:00 мск. Турция — Гвинея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Турция

К грядущему поединку сборная Турции не проигрывает в четырех матчах кряду. При этом в трех из них она победила и в одном сыграла вничью.

Турки блестяще стартовали в квалификации на чемпионат мира-2022. Еще бы, ведь команда Шенола Гюнеша дома уверенно одолела голландцев (4:2).

Более того, Турция затем на выезде добыла еще один прекрасный результат. Перспективные норвежцы были биты со счетом 0:3!

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Тем удивительно было видеть, как затем коллективу не сумел победить дома Латвию (3:3), но он остался лидером группы. После этого 27 мая турки переиграли дома Азербайджан (2:1) на своем поле в товарищеской встрече.

Гвинея

В 15 предыдущих поединках сборная Гвинеи проиграла только два раза. Оба этих поражения пришлись на четыре прошлых играх.

Команда смогла пробиться в финальную часть Кубка африканских наций. В своей подгруппе она заняла второе место, уступив первое Мали.

Коллектив выиграл три домашних матча отбора, тогда как в других не смог добитья побед. Таким образом, трудно поверить, что ему удастся обыграть турков на выезде.

Ранее Гвинея выступила в чемпионате африканских наций, где участвуют только сборные без легионеров, где заняла третье место после Марокко и того же Мали.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,40.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.