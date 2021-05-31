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    Продолжится ли беспроигрышная серия Турции?

    Турция — Гвинея. Прогноз (к. 2.10) и ставки на товарищеский матч 31 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Турция — Гвинея
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    Турция не проигрывает четыре матча кряду
    Сборная Турции встретится на своем поле с командой Гвинеии в рамках товарищеского матча. Игра состоится 31 мая в Анталье, начало — в 20:00 мск. Турция — Гвинея: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 31 Мая 2021 года
    Турция
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    •  Турция 20:00 Гвинея Гвинея
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.80
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  • 5.60
  • Ставка!
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    Турция

    К грядущему поединку сборная Турции не проигрывает в четырех матчах кряду. При этом в трех из них она победила и в одном сыграла вничью.

    Турки блестяще стартовали в квалификации на чемпионат мира-2022. Еще бы, ведь команда Шенола Гюнеша дома уверенно одолела голландцев (4:2).

    Более того, Турция затем на выезде добыла еще один прекрасный результат. Перспективные норвежцы были биты со счетом 0:3!

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    Тем удивительно было видеть, как затем коллективу не сумел победить дома Латвию (3:3), но он остался лидером группы. После этого 27 мая турки переиграли дома Азербайджан (2:1) на своем поле в товарищеской встрече.

    Гвинея

    В 15 предыдущих поединках сборная Гвинеи проиграла только два раза. Оба этих поражения пришлись на четыре прошлых играх.

    Команда смогла пробиться в финальную часть Кубка африканских наций. В своей подгруппе она заняла второе место, уступив первое Мали.

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    • Коллектив выиграл три домашних матча отбора, тогда как в других не смог добитья побед. Таким образом, трудно поверить, что ему удастся обыграть турков на выезде.

    Ранее Гвинея выступила в чемпионате африканских наций, где участвуют только сборные без легионеров, где заняла третье место после Марокко и того же Мали.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 2,10.

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