«Слуцк»
«Слуцк» ни на что серьезное не претендует. Такая картина прослеживается уже не один сезон, и эта стабильность не может радовать.
10 стартовых туров чемпионата команда провела не слишком удачно. Всего 7 набранных очков и 13 место (прямо над пропастью) — явно не лучший старт.
В минувшем туре «Слуцк» вновь разочаровал. Выезд в гости к «Энергетику-БГУ» завершился минимальной коллизией.
В 10 сыгранных матчах «Слуцк» забил только 8 мячей. При этом в свои ворота пропущено уже 16 мячей. Баланс налицо…
«Ислочь»
«Ислочь» совсем недавно проиграла в финале Кубка Белоруссии. Правда, никто не бросит камень в игроков команды за поражение от БАТЭ (2:1).
«Ислочь» и забивает, и пропускает почти с равной частотой. 15 мячей команда забила, пропустив в собственные ворота на три больше.
Правда, в минувшем туре «Ислочь» уступила. Дома команда не смогла справиться с «Витебском» (0:1).
Против «Слуцка» команда играет крайне неудачно. Из пяти последних матчей «Ислочь» добила лишь одну ничью при четырех поражениях.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Слуцк» за 2.42, на ничью за 3.40, а на «Ислочь» — за 2.85.
Хозяева не выигрывают уже полтора месяца, так что явно планируют начать встречу активно.
«Ислочь» стабильностью результатов не балует, к тому же еще не отошла от проигранного кубкового финала.
Обе команды обороняются не лучшим образом, и счет наверняка будет открыт быстро. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60