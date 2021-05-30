«Слуцк» сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 11-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 30 мая, начало — в 16:00 мск. «Слуцк» — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Слуцк»

«Слуцк» ни на что серьезное не претендует. Такая картина прослеживается уже не один сезон, и эта стабильность не может радовать.

10 стартовых туров чемпионата команда провела не слишком удачно. Всего 7 набранных очков и 13 место (прямо над пропастью) — явно не лучший старт.

В минувшем туре «Слуцк» вновь разочаровал. Выезд в гости к «Энергетику-БГУ» завершился минимальной коллизией.

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В 10 сыгранных матчах «Слуцк» забил только 8 мячей. При этом в свои ворота пропущено уже 16 мячей. Баланс налицо…

«Ислочь»

«Ислочь» совсем недавно проиграла в финале Кубка Белоруссии. Правда, никто не бросит камень в игроков команды за поражение от БАТЭ (2:1).

«Ислочь» и забивает, и пропускает почти с равной частотой. 15 мячей команда забила, пропустив в собственные ворота на три больше.

Правда, в минувшем туре «Ислочь» уступила. Дома команда не смогла справиться с «Витебском» (0:1).

Против «Слуцка» команда играет крайне неудачно. Из пяти последних матчей «Ислочь» добила лишь одну ничью при четырех поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Слуцк» за 2.42, на ничью за 3.40, а на «Ислочь» — за 2.85.

Хозяева не выигрывают уже полтора месяца, так что явно планируют начать встречу активно.

«Ислочь» стабильностью результатов не балует, к тому же еще не отошла от проигранного кубкового финала.

Обе команды обороняются не лучшим образом, и счет наверняка будет открыт быстро. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60