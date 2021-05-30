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    Активное начало «Слуцка» с «Ислочью»?

    «Слуцк» — «Ислочь». Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, чемпионат Белоруссии, 30 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Слуцк» — «Ислочь»
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    Дмитрий Юсов
    «Слуцк» сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 11-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 30 мая, начало — в 16:00 мск. «Слуцк» — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 30 Мая 2021 года
    Слуцк
  • Слуцк
    •  Слуцк 16:00 Ислочь Ислочь
  • Минск
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Слуцк»

    «Слуцк» ни на что серьезное не претендует. Такая картина прослеживается уже не один сезон, и эта стабильность не может радовать.

    10 стартовых туров чемпионата команда провела не слишком удачно. Всего 7 набранных очков и 13 место (прямо над пропастью) — явно не лучший старт.

    В минувшем туре «Слуцк» вновь разочаровал. Выезд в гости к «Энергетику-БГУ» завершился минимальной коллизией.

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    В 10 сыгранных матчах «Слуцк» забил только 8 мячей. При этом в свои ворота пропущено уже 16 мячей. Баланс налицо…

    «Ислочь»

    «Ислочь» совсем недавно проиграла в финале Кубка Белоруссии. Правда, никто не бросит камень в игроков команды за поражение от БАТЭ (2:1).

    «Ислочь» и забивает, и пропускает почти с равной частотой. 15 мячей команда забила, пропустив в собственные ворота на три больше.

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    • Правда, в минувшем туре «Ислочь» уступила. Дома команда не смогла справиться с «Витебском» (0:1).

    Против «Слуцка» команда играет крайне неудачно. Из пяти последних матчей «Ислочь» добила лишь одну ничью при четырех поражениях.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Слуцк» за 2.42, на ничью за 3.40, а на «Ислочь» — за 2.85.

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    Хозяева не выигрывают уже полтора месяца, так что явно планируют начать встречу активно.

    «Ислочь» стабильностью результатов не балует, к тому же еще не отошла от проигранного кубкового финала.

    Обе команды обороняются не лучшим образом, и счет наверняка будет открыт быстро. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60

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