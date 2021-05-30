В воскресенье, 30 мая, сборная Мальты сыграет с командой Северной Ирландии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в австрийском Клагенфурте, начнется в 19:00 по московскому времени. Мальта — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мальта

Сборная Мальты, очевидно, не сумела пробиться на предстоящий чемпионат Европы, заняв последнее место в отборочной группе F (3 очка), где пропустила вперед даже представителей Фарерских островов.

В Лиге наций-2020/21 у подопечных Девиса Манджи тоже прошло не все гладко. В группе D1 они стали лишь вторыми, оказавшись выше Латвии и Андорры, но ниже фарерских игроков.

В отборе на ЧМ-2022 «иониты» провели три матча — проиграли России (1:3) и Хорватии (0:3), а также разошлись миром со Словакией (2:2).

Все прогнозы на футбол

Подавляющее большинство сборной Мальты представляет национальные клубы, а единственный легионер играет за бельгийский «Юнион», недавно получивший путевку в «Лигу Жюпиле».

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии тоже не вышла на Евро-2020, хотя в квалификации (13 очков) пыталась навязать борьбу Нидерландам (19 очков) и Германии (21 очко).

В Лиге наций-2020/21 «зелено-белая армия» с треском провалилась, заняв последнее место (2 очка) в группе B1 и вылетев в низшую лигу.

Что касается отбора на ЧМ-2022, то команда Иана Бараклафа уступила Италии (0:2) и сыграла вничью с Болгарией (0:0).

В составе Северной Ирландии много игроков из английского и шотландского чемпионатов. Есть даже представители «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», хотя в этих командах они еще не доросли до основы.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным гостям: победа Северной Ирландии — 1.55, победа Мальты — 5.10, ничья — 4.70.

«Иониты» с треском провалили прошлый сезон, а вот в этом в целом выступают стабильно и даже могут похвастаться ничьей со Словакией и голом в ворота России.

Конечно, Северная Ирландия сильнее по составу, но она не побеждала с октября 2019 года, а это свидетельствует о проблемах.

Поскольку это товарищеский матч, от футболистов не требуется выкладываться на 100 процентов. Исходя из этого, делаем вывод, что большого количества голов мы не увидим. Прогноз и ставка — «тотал меньше 3» за 2.02.

Еще один вариант — «победа Северной Ирландии с форой -1» за 1.85. Полагаем, гости выиграют 2:0, чем останутся довольны.