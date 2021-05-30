ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Антонио КонтеЕвропейский тренеропад. Почему топ-тренеры уходят из своих клубов? Луис СуаресТоп-3 нападающих клубного сезона 2020/2021 Финал Лиги чемпионов пройдет в Порту Английский финал на «Драгау». Тухель попытается в третий раз обыграть Гвардиолу
  • 20:47
    • «Ман Сити» и «Челси» объявили составы на финал Лиги чемпионов
  • 18:23
    • Дубль Толчинского помог сборной России обыграть Швейцарию на ЧМ-2021
  • 21:16
    • «Кельн» сохранил право выступать в Бундеслиге
  • 19:47
    • Экс-наставник «Байера» возглавил «Лион»
  • 19:42
    • «Брентфорд» обыграл «Суонси» и вышел в АПЛ
  • 18:31
    • Сборная США одолела Норвегию, одержав четвертую победу на ЧМ-2021
  • 15:54
    • Клопп — тренер месяца в АПЛ
    Все новости спорта

    Одержит ли Северная Ирландия первую победу с 2019 года?

    Мальта — Северная Ирландия. Прогноз (2.02) и ставки на футбольный товарищеский матч 30 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Сборная Мальты Прогнозы на сборную Северной Ирландии
    Прогноз и ставки на Мальта — Северная Ирландия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты сборной Северной Ирландии
    В воскресенье, 30 мая, сборная Мальты сыграет с командой Северной Ирландии в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в австрийском Клагенфурте, начнется в 19:00 по московскому времени. Мальта — Северная Ирландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Мальта

    Сборная Мальты, очевидно, не сумела пробиться на предстоящий чемпионат Европы, заняв последнее место в отборочной группе F (3 очка), где пропустила вперед даже представителей Фарерских островов.

    В Лиге наций-2020/21 у подопечных Девиса Манджи тоже прошло не все гладко. В группе D1 они стали лишь вторыми, оказавшись выше Латвии и Андорры, но ниже фарерских игроков.

    В отборе на ЧМ-2022 «иониты» провели три матча — проиграли России (1:3) и Хорватии (0:3), а также разошлись миром со Словакией (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    Подавляющее большинство сборной Мальты представляет национальные клубы, а единственный легионер играет за бельгийский «Юнион», недавно получивший путевку в «Лигу Жюпиле».

    Северная Ирландия

    Сборная Северной Ирландии тоже не вышла на Евро-2020, хотя в квалификации (13 очков) пыталась навязать борьбу Нидерландам (19 очков) и Германии (21 очко).

    В Лиге наций-2020/21 «зелено-белая армия» с треском провалилась, заняв последнее место (2 очка) в группе B1 и вылетев в низшую лигу.

  • Европейский тренеропад. Почему топ-тренеры уходят из своих клубов?
  • «Интер», «Реал», «Ювентус» и «Бавария» остались без прежних наставников
  • Сегодня

    • Что касается отбора на ЧМ-2022, то команда Иана Бараклафа уступила Италии (0:2) и сыграла вничью с Болгарией (0:0).

    В составе Северной Ирландии много игроков из английского и шотландского чемпионатов. Есть даже представители «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед», хотя в этих командах они еще не доросли до основы.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество номинальным гостям: победа Северной Ирландии — 1.55, победа Мальты — 5.10, ничья — 4.70.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    «Иониты» с треском провалили прошлый сезон, а вот в этом в целом выступают стабильно и даже могут похвастаться ничьей со Словакией и голом в ворота России.

    Конечно, Северная Ирландия сильнее по составу, но она не побеждала с октября 2019 года, а это свидетельствует о проблемах.

    Поскольку это товарищеский матч, от футболистов не требуется выкладываться на 100 процентов. Исходя из этого, делаем вывод, что большого количества голов мы не увидим. Прогноз и ставка — «тотал меньше 3» за 2.02.

    Еще один вариант — «победа Северной Ирландии с форой -1» за 1.85. Полагаем, гости выиграют 2:0, чем останутся довольны.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.83
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Торонто
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Цинциннати — Нью-Инглэнд Революшн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Атланта Юнайтед — Нэшвилл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Портленд — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Сан-Хосе Эртквейкс
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Монреаль — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Интер Майами — ДС Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Бостон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спортинг Канзас Сити — Хьюстон Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  3.72
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Миннесота
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Мемфис — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сборная России
  • На пути к Евро. Сборная Черчесова готовится к «товарнякам» и несет первые потери
    • 21:16 25/05/2021     Контракт Роналду заканчивается летом 2022 года
  • Роналду, скорее всего, больше не сыграет за «Ювентус»
    • 04:14 25/05/2021     Фрагмент матча
  • Усиление из НХЛ как раз кстати. Поражение от Словакии показало проблемы сборной России
    • 21:31 24/05/2021
    Мальта — Северная Ирландия: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 30.05.2021. Прогнозы на футбол. Одержит ли Северная Ирландия первую победу с 2019 года?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры