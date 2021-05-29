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    Швеция — Финляндия. Прогноз и ставка (к. 2.20) на футбол, товарищеский матч, 29 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на сборную Швеции Прогнозы на Сборная Финляндии
    Прогноз и ставки на Швеция — Финляндия
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    Александр Исак
    В Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» сборная Швеции сыграет с командой Финляндии в товарищеской игре. Встреча состоится 29 мая, начало — в 19:00 по мск. Швеция — Финляндия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 29 Мая 2021 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 19:00 Финляндия Финляндия
  • Хельсинки
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    Коэффициенты на матч
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    Швеция

    Сборная Швеции без особых проблем пробилась в финальную часть Евро-2020, заняв в своей отборочной группе второго место, пропустив вперед себя только команду Испании.

    После этого «тре крунур» провалила свое выступление в Лиге Наций, где не выдержала конкуренции в Лиге А с Францией, Португалией и Хорватией, покинув элитный дивизион.

    А вот старт квалификации на ЧМ-2022 для «желто-синих» удался вполне успешно. Они добились выездных викторий над Косово (3:0) и домашней над сборной Грузии (1:0).

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    За последние пять встреч во всех турнирах шведы одержали четыре виктории и одну встречу проиграли. В своей последней проведенной игре они одолели в товарняке Эстонию — 1:0.

    Финляндия

    Сборная Финляндии добилась самого значительного успеха в своей истории, пробившись в финальную часть Евро-2020. В своей отборочной группе она заняла второе место, уступив первую строчку Италии.

    В целом неплохо «бело-голубые» сыграли в Лиге Наций, финишировав на второй позиции в своем квартете, уступив первую строку сборной Уэльса, которая и повысилась в классе.

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    • Два стартовых поединка отбора к предстоящему чемпионату мира в Катаре Суоми завершили мировыми исходами, поочередно поделив очки с Боснией и Герцеговиной (2:2) дома и Украиной (1:1) в гостях.

    Сейчас у Финляндии 4-матчевая безвыигрышная серия, где она дважды сыграла вничью и дважды проиграла. Одно из фиаско состоялось в последней проведенной игре, уступив в товарняке Швейцарии — 2:3.

    За всю историю противостояний команды провели между собой 12 личных встреч. Восемь раз победили шведы, дважды сильнее были финны, а еще две игры завершились вничью.

    Прогноз и ставка на Швеция — Финляндия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Швеции предлагают — 1.71.

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    На викторию Финляндии дают — 5.25, ничья оценена — в 3.58.

    Противостояние этих сборных отличается весьма неплохой результативностью, которая находится на отметке почти трех голов за игру. Прогнозируем, что и данная встреча будет верховой, учитывая ее не особо высокий статус.

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