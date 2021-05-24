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    «Жирона» продлит свою победную серию

    «Жирона» — «Алькоркон». Прогноз и ставка (к. 1.66) на футбол, чемпионат Испании, 24 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Жирона» — «Алькоркон»
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    «Жирона»
    В понедельник, 24 мая, в рамках 41-го тура второго испанского дивизиона «Жирона» в родных пенатах сразится с «Алькорконом». Начало игры — в 22:00 по мск. «Жирона» — «Алькоркон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 24 Мая 2021 года
    Жирона
  • Испания. Сегунда
    •  Жирона 22:00 Алькоркон Алькоркон
  • Испания. Сегунда
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.08
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.85
  • Ставка!
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    «Жирона»

    «Жирона» с 67 баллами находится на пятой позиции в турнирной таблице. От седьмой строки, не дающей билет в плей-офф, она оторвалась на три пункта.

    К текущему поединку каталонский коллектив подходит с серий из шести викторий подряд, где он дважды победил крупно, а также в данном отрезке пропустил всего лишь один гол.

    В последних двух турах «жирондинцы» добыли две минимальные победы по 1:0, переиграв дома хихонский «Спортинг» и в гостях «Малагу», а ранее они разгромили на выезде «Логроньес» со счетом 4:1.

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    Сейчас у «Жироны» 6-матчевая домашняя беспроигрышная серия, которая началась с мировой, а продолжилась пятью викториями подряд.

    «Алькоркон»

    С 45 набранными баллами «Алькоркон» находится на 17 позиции в турнирной таблице второго испанского дивизиона, опережая зону вылета на четыре очка.

    На финише турнира «гончары» смогли добыть четыре виктории в последних семи поединках. Еще в этот период они дважды терпели фиаско и одну игру свели вничью.

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    • Так, в минувшем туре первенства «желтые» дома переиграли «Сабадель» со счетом 2:0, а перед этим у них была 2-матчевая безвыигрышная серия, где они уступили в гостях «Мальорке» (0:2) и сыграли вничью на своем поле с «Лас-Пальмасом» (0:0).

    За минувшие семь гостевых игр Сегунды «Алькоркон» добился двух викторий, столько же раз сыграл вничью и трижды уходил с поля поверженным.

    «Алькоркон» выиграл у «Жироны» в последних двух встречах по 1:0. Обе эти встречи «гончары» провели на своем поле.

    Прогноз и ставка на «Жирона» — «Алькоркон»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 1.66.

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    На викторию «Алькоркона» дают — 6.02, ничья оценена — в 3.84.

    Прогнозируем, что каталонцы добудут очередную викторию и закрепятся в зоне плей-офф.

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