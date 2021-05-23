ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Михаил Григоренко принимает поздравленияРоссийский ответ чехам. Первый тест на ЧМ-2021 пройден успешно «Бостон» Кубок Стэнли. «Вашингтон» проиграл «Бостону», «Колорадо» разгромил «Сент-Луис» Луис СуаресПримера. «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом», «Реал» примет «Вильярреал»
  • 14:34
    • Хет-трик Йенсена принес Дании победу над Швецией на ЧМ-2021
  • 14:08
    • Фернандес досрочно покинул тренировку сборной России
    Все новости спорта

    «Волки» сохранят за собой еврокубковую позицию

    «Специя» — «Рома». Прогноз и ставка (к. 1.75) на футбол, чемпионат Италии, 23 мая 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Специя Прогнозы на Рому Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Специя» — «Рома»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдин Джеко
    В воскресенье, 23 мая, в заключительном поединке итальянской Серии А «Специя» примет «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по мск. «Специя» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 23 Мая 2021 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 21:45 Рома Рома
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 1.60
  • Ставка!
    •

    «Специя»

    Перед стартом данного тура «Специя» с 38 очками расположилась на 15 месте в турнирной таблице Серии А. Она оторвалась от зоны вылета на шесть баллов, так что понижение в классе ей не грозит.

    В своей последней проведенной игре первенства «орлята» разгромили на своей территории «Торино» со счетом 4:1, тем самым прервав свою 6-матчевую безвыигрышную серию.

    В этот неудачный период они добились трех ничьи и столько же раз они проиграли. Отметим, что в данном отрезке коллектив только в одном случае ушел с поля без забитого мяча.

    Все прогнозы на Серию А

    В восьми предыдущих домашних поединках «Специя» выиграла в четырех из них, а также раз уступила и трижды сыграла вничью. За это время она ни разу не оставалась без забитых голов.

    «Рома»

    «Ромы» перед заключительным туром идет на седьмом месте и не сможет подняться выше, но ее может опередить «Сассуоло», который отстает на два балла. Для обеспечения евросезона ей достаточно будет не проиграть.

    В прошлом туре римляне выиграли дерби у «Лацио» со счетом 2:0. Это виктория стала лишь третьей за 11 последних матчей первенства, также они дважды сыграли вничью и шесть раз потерпели фиаско.

  • Интриги топ-чемпионатов. Испания и Франция без чемпионов, в Англии и Италии борьба за ЛЧ
  • В большинстве ведущих европейских чемпионатов осталось сыграть один тур
  • 18/05/2021

    • Перед выигрышем в дерби, «волки» смогли добыть всего лишь одну викторию за шесть матчей Серии А. При этом в данном отрезке они только раз не смогли распечатать ворота соперника.

    На выезде выезде столичный клуб не может выиграть с 3 марта или шесть матчей подряд, набрав за это время всего лишь одно очко. Во всех этих матчах «Рома» пропускала минимум по два гола.

    В первом круге «Рома» победила «Специю» на своем поле со счетом 4:3.

    Прогноз и ставка на «Специя» — «Рома»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают — 1.58.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию «Специи» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.90.

    «Скорее всего, "волки" добьются приемлемого для себя результата, но свои ворота на замке сохранить не смогут. Ставим в этом поединке — Х2 + обе забьют: да.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Музетти — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.67
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Кельн — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Вердер — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Минск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Штутгарт — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.97
  • Прогноз на матч Унион — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рууд — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рух Брест — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Сборная России пропустила 12 шайб в трех матчах перед ЧМ-2021
  • Самый незвездный турнир. Чего ждать от России на ЧМ-2021
    • 16:45 18/05/2021     ЦСКА
  • Итоги РПЛ-2020/21. «Спартак» в ЛЧ, ЦСКА без еврокубков, успешный сезон «Рубина»
    • 02:56 17/05/2021     Эрик тен Хаг может возглавить «Барселону»
  • «Барселона»: топ-5 кандидатов на пост тренера
    • 05:54 19/05/2021
    «Специя» — «Рома»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 23.05.2021. Прогнозы на футбол. «Волки» сохранят за собой еврокубковую позицию
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры