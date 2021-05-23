В воскресенье, 23 мая, в заключительном поединке итальянской Серии А «Специя» примет «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по мск. «Специя» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

Перед стартом данного тура «Специя» с 38 очками расположилась на 15 месте в турнирной таблице Серии А. Она оторвалась от зоны вылета на шесть баллов, так что понижение в классе ей не грозит .

В своей последней проведенной игре первенства «орлята» разгромили на своей территории «Торино» со счетом 4:1, тем самым прервав свою 6-матчевую безвыигрышную серию.

В этот неудачный период они добились трех ничьи и столько же раз они проиграли. Отметим, что в данном отрезке коллектив только в одном случае ушел с поля без забитого мяча.

Все прогнозы на Серию А

В восьми предыдущих домашних поединках «Специя» выиграла в четырех из них, а также раз уступила и трижды сыграла вничью. За это время она ни разу не оставалась без забитых голов.

«Рома»

«Ромы» перед заключительным туром идет на седьмом месте и не сможет подняться выше, но ее может опередить «Сассуоло», который отстает на два балла. Для обеспечения евросезона ей достаточно будет не проиграть .

В прошлом туре римляне выиграли дерби у «Лацио» со счетом 2:0. Это виктория стала лишь третьей за 11 последних матчей первенства, также они дважды сыграли вничью и шесть раз потерпели фиаско.

Перед выигрышем в дерби, «волки» смогли добыть всего лишь одну викторию за шесть матчей Серии А. При этом в данном отрезке они только раз не смогли распечатать ворота соперника.

На выезде выезде столичный клуб не может выиграть с 3 марта или шесть матчей подряд, набрав за это время всего лишь одно очко. Во всех этих матчах «Рома» пропускала минимум по два гола.

В первом круге «Рома» победила «Специю» на своем поле со счетом 4:3.

Прогноз и ставка на «Специя» — «Рома»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ромы» предлагают — 1.58.

На викторию «Специи» дают — 5.00, ничья оценена — в 4.90.

«Скорее всего, "волки" добьются приемлемого для себя результата, но свои ворота на замке сохранить не смогут. Ставим в этом поединке — Х2 + обе забьют: да.