В воскресенье, 23 мая, «Нью-Йорк Сити» примет «Коламбус Крю» в рамках регулярного чемпионата MLS. Встреча, которая пройдет на «Ред Булл Арене», начнется в 02:30 по московскому времени. «Нью-Йорк Сити» — «Коламбус Крю»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Йорк Сити»

«Нью-Йорк Сити» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 8 очков.

В пяти сыгранных турах «пижоны» одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Команда Ронни Дейлы уступила «Ди-Си Юнайтед» (1:2), обыграла «Цинциннати» (5:0) и «Филадельфию» (2:0), а также разошлась миром с «Орландо Сити» (1:1) и «Торонто» (1:1).

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После травм у «Сити» восстанавливаются Тьяго Андраде, Хебер, Гедион Зелалем, Альфредо Моралес, Максимилиано Моралес и Антон Тиннерхольм.

«Коламбус Крю»

«Коламбус Крю» идет 11-м в турнирной таблице Восточной конференции с 5 набранными баллами.

На счету команды Калеба Портера одна победа, две ничьи и два поражения в пяти встречах первенства.

Футболисты «Крю» в этом сезоне поделили очки с «Филадельфией» (0:0) и «Монреалем» (0:0), выиграли у «Ди-Си Юнайтед» (3:1), а также проиграли «Торонто» (0:2) и «Нью-Инглэнд Революшн» (0:1).

Среди травмированных у «Коламбуса» значатся Марло Хейрстон, Кевин Молино, Эйден Моррис, Давид Валенсуэла и Перри Китчен.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Нью-Йорк Сити» — 1.73, победа «Коламбус Крю» — 4.70, ничья — 3.80.

На данном этапе сезона «пижоны» выглядят предпочтительнее, ведь во всех встречах этого сезона они поражали ворота соперников, пусть и не всегда добивались нужного результата.

В то же время «Крю», как правило, неуверенно выступают в гостях, где не выигрывают в течение 15 встреч подряд, за исключением матчей на нейтральном поле во время турнира MLS Is Back в прошлом году. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также возьмем «тотал меньше 2,5» за 2.00. «Нью-Йорк» пропускает всего 0,5 гола за игру. Кроме того, в трех последних матчах с участием «Сити» было забито по два мяча.