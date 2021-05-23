«Метц» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 38-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 мая, начало — в 22:00 мск. «Метц» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Метц»

«Метцу» нынешний сезон удалось провести достаточно неплохо. Команда укоренилась в середняках Лиги 1.

На текущий момент команда занимает 10 место. Причем это все с учетом того, что «Метц» проиграл в двух последних матчах.

В минувшем туре «Метц» играл на выезде, и уступил. Один из аутсайдеров чемпионата «Лорьян» был настойчивее (2:1).

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Несмотря на фактическое отсутствие турнирной мотивации, команда настроена завершить сезон успешно. Дать бой «Марселю» — уже неплохая мотивация!

«Марсель»

«Марсель» по традиции имел серьезные амбиции, и вновь их не реализовал. Причем некоторое время команда пребывала в группе лидеров.

Впрочем, все довольно быстро изменилось, тем паче, марсельцы растеряли немало очков. Так что итоговое 5 место — вполне законный исход.

В предыдущем туре Лиги 1 марсельцы сумели добыть вожделенные три очка. Дома команда переиграла «Анже» (3:2).

Поединки против «Метца» марсельцам удаются вполне себе неплохо. Из пяти последних встреч «Марсель» выиграл в двух при одном поражении.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 2.15, на ничью за 3.50, а на «Метц» — за 3.20.

Хозяева уже фактически доигрывают чемпионат, и вряд ли будут особо напрягаться в последнем туре.

Марсельцы также будут играть без турнирной мотивации, что явно скажется на их атакующей активности.

Поединок без турнирной мотивации вполне способен стать результативным, учитывая психологический фактор. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.61.