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    Голевой обмен «Метца» с «Марселем»?

    «Метц» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 1.61) на футбол, Лига 1, 23 мая 2021 года

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    Димитри Пайе
    «Метц» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 38-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 мая, начало — в 22:00 мск. «Метц» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Мая 2021 года
    Метц
  • Франция. Лига 1
    •  Метц 22:00 Марсель Марсель
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Метц»

    «Метцу» нынешний сезон удалось провести достаточно неплохо. Команда укоренилась в середняках Лиги 1.

    На текущий момент команда занимает 10 место. Причем это все с учетом того, что «Метц» проиграл в двух последних матчах.

    В минувшем туре «Метц» играл на выезде, и уступил. Один из аутсайдеров чемпионата «Лорьян» был настойчивее (2:1).

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    Несмотря на фактическое отсутствие турнирной мотивации, команда настроена завершить сезон успешно. Дать бой «Марселю» — уже неплохая мотивация!

    «Марсель»

    «Марсель» по традиции имел серьезные амбиции, и вновь их не реализовал. Причем некоторое время команда пребывала в группе лидеров.

    Впрочем, все довольно быстро изменилось, тем паче, марсельцы растеряли немало очков. Так что итоговое 5 место — вполне законный исход.

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    • В предыдущем туре Лиги 1 марсельцы сумели добыть вожделенные три очка. Дома команда переиграла «Анже» (3:2).

    Поединки против «Метца» марсельцам удаются вполне себе неплохо. Из пяти последних встреч «Марсель» выиграл в двух при одном поражении.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 2.15, на ничью за 3.50, а на «Метц» — за 3.20.

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    Хозяева уже фактически доигрывают чемпионат, и вряд ли будут особо напрягаться в последнем туре.

    Марсельцы также будут играть без турнирной мотивации, что явно скажется на их атакующей активности.

    Поединок без турнирной мотивации вполне способен стать результативным, учитывая психологический фактор. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.61.

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