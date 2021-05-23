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    «Ланс» с монегасками снова сыграют результативно?

    «Ланс» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, Лига 1, 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Монако»
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    Виссам Бен Йеддер
    «Ланс» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 38-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 23 мая, начало — в 22:00 мск. «Ланс» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ланс»

    «Лансу» не просто удалось сохранить прописку в Лиге 1, а провести прекрасный сезон. Команда сейчас занимает 6 место, и, несомненно, попытается его сохранить.

    Вот только для этого нужен положительный исход в отчетной встрече. Все реально, ведь в первом круге «Ланс» на выезде деклассировал монегасков (0:3).

    В минувшем туре «Ланс» играл на выезде, и безвольно уступил. Мотивированный «Бордо» был целеустремленнее (3:0).

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    Команда атакует и обороняется приблизительно на одном уровне. При 55 забитых мячах «Ланс» пропустил в свои ворота на гол меньше.

    «Монако»

    «Монако» имел все шансы на чемпионский титул, но упустил их. Сейчас команда идет на 3 позиции, но далеко не факт, что сумеет ее сохранить.

    А ведь монегаски могут и подняться повыше, но это чисто теоретически. Как для одного из лидеров Лиги 1, у представителей княжества не все гладко в тылах — 42 пропущенных мяча.

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    • В активе у команды сейчас 77 очков. Отставание от лидера «Лилля» измеряется тремя пунктами, от идущего строчкой выше ПСЖ — двумя.

    Не стоит забывать, что на пятки наступает «Лион», имеющий на один пункт меньше. Вот только настроение у монегасков сейчас не самое лучшее, ведь на днях был проигран Кубок Франции (0:2 в финале от ПСЖ).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.61, на ничью за 4.00, а на «Ланс» — за 5.50.

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    Хозяева в первом круге разнесли монегасков в щепки, и не прочь добыть еще один положительный результат.

    «Монако» наверняка будет играть на победу, да и реваншистских настроений команда полна под завязку.

    В первом круге эти команды на двоих забили три мяча, так что и на сей раз возможно дежа-вю. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.75 с коэффициентом 1.69.

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