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    БАТЭ завоюет Кубок Белоруссии?

    БАТЭ — «Ислочь». Прогноз, ставка (к. 1.65) на футбол, Кубок Белоруссии, 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на БАТЭ — «Ислочь»
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    БАТЭ сыграет на своем поле со «Ислочью» в рамках финала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 23 мая, начало — в 19:00 мск. БАТЭ — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    БАТЭ

    БАТЭ нынешний чемпионат начал не совсем удачно. Команда никак не может догнать ушедший далеко в отрыв солигорский «Шахтер».

    В минувшем туре борисовская все же сумела добыть победу. Дома гранд белорусского футбола с боем одолел «Спутник» (2:1).

    Проблем у команды многовато. И оборона дала сбой уже 10 раз в 10 встречах, и атаки БАТЭ уже не выглядят столь грозно, как раньше.

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    БАТЭ уже серьезно отстал от лидера. Впрочем, есть шанс несколько улучшить себе настроение и мотивацию. Для этого нужно показать свой класс в кубковом финале.

    «Ислочь»

    Середняк высшего дивизиона пока не радует. Команда осела на скромной 8 строчке, имея лишь 13 очков в активе.

    При этом, команда в минувшем сезоне выглядела более боевитой. Сейчас же атака действует неплохо (15 мячей), но оборона — проходной двор (18 голов).

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    • Минувший тур несколько выбился из общей тенденции. «Ислочь» дома бесславно уступила «Витебску» (0:1).

    Разумеется, кубковые финалы всегда — отдельная история. Тем паче, от «Ислочи» ведь ничего не ждут, и есть шанс показать себя.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.40, на ничью за 4.16, а на «Ислочь» — за 6.90.

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    БАТЭ выглядит сильнее и по игре, и по именам, да и выиграть трофей для команды актуально как никогда.

    «Ислочь» неудачно играет с борисовцами, в пяти последних матчах уступив им четырежды.

    Класс соперников несопоставим, и мотивированный БАТЭ точно покажет класс в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1 с коэффициентом 1.65

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