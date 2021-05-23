БАТЭ
БАТЭ нынешний чемпионат начал не совсем удачно. Команда никак не может догнать ушедший далеко в отрыв солигорский «Шахтер».
В минувшем туре борисовская все же сумела добыть победу. Дома гранд белорусского футбола с боем одолел «Спутник» (2:1).
Проблем у команды многовато. И оборона дала сбой уже 10 раз в 10 встречах, и атаки БАТЭ уже не выглядят столь грозно, как раньше.
БАТЭ уже серьезно отстал от лидера. Впрочем, есть шанс несколько улучшить себе настроение и мотивацию. Для этого нужно показать свой класс в кубковом финале.
«Ислочь»
Середняк высшего дивизиона пока не радует. Команда осела на скромной 8 строчке, имея лишь 13 очков в активе.
При этом, команда в минувшем сезоне выглядела более боевитой. Сейчас же атака действует неплохо (15 мячей), но оборона — проходной двор (18 голов).
Минувший тур несколько выбился из общей тенденции. «Ислочь» дома бесславно уступила «Витебску» (0:1).
Разумеется, кубковые финалы всегда — отдельная история. Тем паче, от «Ислочи» ведь ничего не ждут, и есть шанс показать себя.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.40, на ничью за 4.16, а на «Ислочь» — за 6.90.
БАТЭ выглядит сильнее и по игре, и по именам, да и выиграть трофей для команды актуально как никогда.
«Ислочь» неудачно играет с борисовцами, в пяти последних матчах уступив им четырежды.
Класс соперников несопоставим, и мотивированный БАТЭ точно покажет класс в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора БАТЭ -1 с коэффициентом 1.65