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    «Астана» прервет неудачную серию в матчах с «Кайратом»

    «Астана» — «Кайрат». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч Премьер-лиги Казахстана 23 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Астана» — «Кайрат»
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    Марин Томасов
    В 13 тура казахской Премьер-лиги «Астана» сыграет с «Кайратом». Встреча состоится 23 мая на стадионе «Астана Арена». Начало запланировано на 18:00 мск. «Астана» — «Кайрат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Астана»

    «Астана» является лидером чемпионата Казахстана и с начала сезона не потерпела ни одного поражения. У нее 10 побед, 2 ничьи и 32 очка при статистике голов 29:9.

    Хозяева выиграли 9 матчей подряд. Если говорить про май, то за этот месяц они успели одержать уже 4 победы. «Астана» обыграла «Актобе» 2:1, «Тараз» 1:0, «Жетысу» 1:0 и «Кайсар» 5:2.

    Обязательно нужно отметить, что у «Астаны» практически безупречная домашняя статистика — 5 побед в пяти матчах, 13 забытых и 3 пропущенных гола.

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    В 5 из 6 матчей с участием «Голубо-желтых» забивалось не более двух голов.

    «Кайрат»

    После 12 матчей «Кайрат» занимает 4 место в зоне Лиги конференций. У команды 5 побед, 5 ничьих, 2 поражения и 20 очков. По количеству пропущенных мячей гости идут четвертыми.

    Благодаря победе над «Актобе» (4:2) им удалось прервать беспобедную серию из двух ничьих и поражения.

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    • В предыдущих турах «Желто-черные» уступили «Акжайыку» 0:1, а также разошлись миром с «Кызылжаром» (1:1) и «Шахтером» Караганда (1:1).

    Добавим, что команда не смогла выиграть в четырех последних матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    В последнее время для «Астаны» «Кайрат» стал сложным соперником, который выигрывал в 3 из 4 очных матчей чемпионата. Последние результаты — это 1:0 и 3:0 в пользу гостей.

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    Тем не менее сейчас «Астана» выглядит очень собранной. Она лидирует в таблице и не имеет ни одного поражения. Отсюда и коэффициенты: 1.98 на победу «Астаны», 3.60 на ничью и 3.50 на победу «Кайрата».

    Длительная серия побед хозяев внушает доверие и поэтому мы хотим предложить вариант с их победой. «Кайрату» на выезде в последнее время не везет.

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